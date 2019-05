‘Slachtoffers orkaan Idai gedwongen tot seks voor voedsel’

Human Rights Watch (HRW) meldde twaalf vrouwen te hebben gesproken in het centrale Nhamatanda district, honderd kilometer landinwaarts, die door lokale bestuurders zouden zijn misbruikt.

De VN-organisatie voor humanitaire hulp UNOCHA stelt dat er geen enkele tolerantie is voor seksueel misbruik

Het gaat telkens om alleenstaande moeders die niet op plaatselijke distributielijsten staan waar voornamelijk mannen op voorkomen Zij kregen alleen een zak rijst, meel of bonen als ze een tegenprestatie leverden aan lokale autoriteiten, veelal van de regerende partij Frelimo. Vaak wachtten gezinnen al weken op voedselpakketten na de orkaan Idai, die half maart over Mozambique trok en grote verwoesting aanrichtte.

HRW wil dat de overheid in Mozambique maatregelen neemt om seksueel misbruik van vrouwen en kinderen te voorkomen en de klachten in de steden Tica en Mbimbir onderzoekt en de daders straft. Na de klachten zijn verdachten wel gehoord maar zonder maatregelen weer heengezonden.

Normaal loopt het verstrekken van goederen via internationale hulporganisaties. Het duurde na de aanhoudende zware regen lang voor overstroomde dorpen weer bereikbaar waren voor noodhulp. Vooral in het Nhamatanda district is de toegang problematisch. Aan de VN gelieerde organisaties sloegen er daarom voedsel op dat door lokale bestuurders werd gedistribueerd. Door tekorten zagen die kans seksuele diensten ervoor te vragen. De VN-organisatie voor humanitaire hulp UNOCHA stelt dat er geen enkele tolerantie is voor seksueel misbruik.

