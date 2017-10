'Slachtoffers moeten aangifte durven doen van seksueel geweld'

Het is toeval dat 'Als het jou overkomt' van Fonds Slachtofferhulp verschijnt in de week dat twitter explodeert met #metoo-berichten, waarin vrouwen én mannen melden wat zij aan grensoverschrijdend seksueel gedrag hebben meegemaakt. De wandaden van Hollywood-producent Harvey Weinstein, die zich aan menig actrice vergreep, brengen mensen er wereldwijd toe hun ervaringen te delen.

Lees verder na de advertentie

Fonds Slachtofferhulp bewerkte 'Til it happens to you' waarin zangeres Lady Gaga zingt over haar ervaringen met seksueel geweld. De Nederlandse versie had begin oktober zullen verschijnen, tegelijk met het optreden van Lady Gaga in Amsterdam. Maar die werd ziek en zegde af. Dus is de clip er nu, zegt directeur Ineke Sybesma. "Om mensen bewust te maken."

Ik geloof niet in naming and shaming Ineke Sybesma

Een op de acht vrouwen wordt ooit in haar leven verkracht, aldus Sybesma, en een op de vijfentwintig mannen. "In 85 procent komt de dader uit de kring van bekenden: vriendenkring, uitgaansleven, werk, sport. Dat laat de clip zien. Doel is het taboe te doorbreken. Mensen die er weet van hebben, moeten zeggen: 'wat zie ik nu? Dat laten we niet gebeuren'. En niet de andere kant opkijken."

(Tekst loopt door na het filmpje)

Zijn de clip en de tweets genoeg om dat te bereiken? Ze blijven bij het verhaal van het slachtoffer, maken niet de stap naar het aanklagen van de dader. Namen worden niet genoemd. Houd je misbruik niet in stand, als er geen namen en rugnummers worden genoemd? "Ik geloof niet in naming and shaming", zegt Sybesma. "Wij willen geen heksenjacht creëren. Mensen veroordelen, dat doet de rechter. En hopelijk is dat een goed systeem."