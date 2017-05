'Samen moeten we deze oorlog doorkomen'

Op de eerste verdieping van het onverwarmde Cultuurhuis van Popasnaja luistert een groepje vrouwen naar een gloedvol betoog van Snezjana Matkovskaja. Ze legt uit wat decentralisatie concreet betekent en hoe de burgers in Popasnaja zelf de handen uit de mouwen kunnen steken om hun door de oorlog getroffen stad wat leefbaarder te maken.

"We willen mensen samenbrengen om samen een burgersamenleving op te bouwen, een samenleving waarin we kunnen opkomen voor onze rechten, waarin we veilig zijn", zegt Matkovskaja (42), de drijvende kracht achter de bijeenkomsten in het Cultuurhuis. Haar gedrevenheid is veroorzaakt door de oorlog. Daarvoor zei het begrip 'patriot' haar weinig. "Ik had mijn handen vol aan mijn twee kinderen. Ik klaagde nooit over de regering. Ik was gewend mijn eigen boontjes te doppen."

Krijgen de activisten nul op het rekest? Geen probleem.

De mondige burger is Matkovskaja's ideaal. 'Initiatiefgroep Ontwikkeling' noemen de activisten zich. Ze leren bezwaarschriften en voorstellen in te dienen bij de plaatselijke autoriteiten. Krijgen de activisten nul op het rekest? Geen probleem. 'Dan pakken we een ander onderwerp bij de kop om onze droom te realiseren!' schrijft ze.

De initiatiefgroep bestaat vooral uit vrouwen. Matkovskaja houdt zich verre van de politiek en de politieke partijen, die haar nooit hebben geïnteresseerd. "Wat de politiek kan bereiken, zien we om ons heen: diefstal en corruptie. Op welke partij kun je nou stemmen? Ik zou het niet weten."

Geweld ontvlucht Problemen te over in Popasnaja, dat voor de oorlog meer dan 20.000 zielen telde. Van hen is pakweg een derde het geweld ontvlucht. Vandaag bespreekt Matkovskaja de busverbinding met het dorp Troitskoje, twaalf kilometer verderop richting rebellengebied, waar eerder zwaar strijd is geleverd. De buslijn moet worden hersteld, en op andere trajecten moeten meer bussen komen, ook in het weekeinde. Andere brandende thema's zijn de werkloosheid door fabriekssluitingen en de kwaliteit van het drinkwater. Andere brandende thema's zijn de werkloosheid door fa­brieks­slui­tin­gen en de kwaliteit van het drinkwater. Popasnaja ligt in de provincie Loegansk, aan de demarcatielijn die het door pro-Russische rebellen bezette gebied scheidt van de rest van Oekraïne. Twee kilometer verderop ben je al in Pervomajskaja, rebellengebied. In de zomer van 2014 was Popasnaja ook korte tijd in handen van de door de rebellen uitgeroepen 'volksrepubliek' Loegansk (LNR), alvorens te worden ontzet door Oekraïense troepen. Overdag oogt het stadje kalm, maar als de duisternis valt, maken vooral de buitenwijken zich op voor een onrustige nacht. "Afgelopen nacht hebben we niet geslapen door een inslag in de buurt", zegt Tatjana Kolomojets, een jonge moeder die tijdens de oorlog tijdelijk Popasnaja ontvluchtte om in veiligheid haar kind ter wereld te kunnen brengen. "Twee dagen geleden kwamen er drie granaten neer in Popasnaja, en buiten de stad is een huis volkomen verwoest. Eerder werd er ergens in de velden wel geschoten, daar waren we al aan gewend. Maar de laatste twee weken zijn we 's nachts angstig." © Geert Groot Koerkamp Kolomojets neemt deel aan de trainingssessie van Matkovskaja. "Ondanks alle ellende willen we niet bij de pakken neerzitten." Stadgenote Inna Sokroet valt haar bij. "We komen bij elkaar dankzij Snezjana, die op internet en elders de mensen oproept om vooral samen te overleven en om interessante dingen te bedenken die ons leven kleur kunnen geven. We hebben veel energie, ondanks de verschrikkingen van de oorlog. We willen in actie komen, we hebben genoeg van de spanning, alle deprimerende momenten. We moeten verder." Ze zijn niet alleen. Zonder de massale inspanning van talloze vrijwilligers zou Oekraïne er beduidend slechter aan toe zijn. Ze zijn in het hele land actief, bij de verspreiding van humanitaire hulp, steun aan vluchtelingen, de bevoorrading van het front, de gezondheidszorg, het onderwijs, overal. Naar schatting een kwart van de Oekraïners is actief als vrijwilliger of is dat geweest. Voor de omwenteling van 2014 kende Oekraïne het fenomeen nauwelijks.

Synoniem voor chaos Het geweld waarin Oekraïne in 2014 werd gestort, schokte ook Snezjana Matkovskaja en bracht - voor het eerst - het besef dat ze burger was van een land dat haar nodig had. Ineens waren daar de rebellen van de LNR die zeiden dat ze de bevolking kwamen 'beschermen', en die de inwoners van Popasnaja geld afdwongen en beslag legden op hun auto's. Matkovskaja: "We vroegen ze: 'Tegen wie willen jullie ons beschermen? Wij wonen in ons eigen land, niemand valt ons aan'. Toen begrepen we dat de rebellen synoniem waren voor chaos. We begrepen ook dat het in Oekraïne zo slecht nog niet was. En we begrepen dat we moesten opkomen voor ons land en ons ontwikkelen, zelf." Matkovskaja wil beginnen in haar eigen stad, haar eigen straat. "We kijken niet meer naar Kiev. Onze burgemeester en ons stadsbestuur zijn streekgenoten die we kennen en met wie we proberen samen onze stad beter te maken. Eerst de stad, dan ons district, dan de provincie. Wij nemen het heft in eigen hand, ongeacht welke partijen er aan de macht zijn."

