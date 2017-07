'Samen beslissen' over een medische behandeling kan ook verkeerd uitpakken

‘Samen beslissen’ is een gevleugeld begrip in Nederlandse ziekenhuizen en in het buitenland is shared decision making al even heilig. Maar in twee zaken mislukt dat faliekant. Eergisteren bepaalde de Engelse rechter dat de ouders van de doodzieke Charlie een laatste kans krijgen om hun baby alsnog in de Verenigde Staten te laten behandelen. Tegen de wens van de artsen in. En gisteren kreeg de vader van de twaalfjarige Nederlandse David opnieuw nul op het rekest: artsen hoeven zijn zoon géén chemokuur te geven. Twee verschillende zaken die vier cruciale thema’s uit de geneeskunde raken.

In het geval van Charlie gaan ouders en artsen nu vechtend over straat. Maar ze hebben het geprobeerd: ‘shared decision making’. De artsen konden zich aanvankelijk zelfs vinden in het voorstel om de baby experimenteel te laten behandelen in Amerika. Dat veranderde pas toen Charlie een aantal hevige aanvallen kreeg, waarbij hij forse hersenschade opliep. De Britse artsen namen daarop een ander standpunt in, en dat heeft te maken met het volgende heilige huisje in de geneeskunde.

Bij David ging de gezamenlijke besluitvorming mis nadat chirurgen de tumor in zijn hoofd weghaalden. Een zware operatie. Zijn moeder en hijzelf wilden stoppen en er moest een gezinsvoogd aan te pas komen om de bestraling door te laten gaan. De behandelend arts van de tiener sprak daarna een paar keer met hem en kwam tot de conclusie dat hij goede redenen had om na de bestraling eigen keuzes te maken en geen chemo te ondergaan. Ook al ziet een arts het zelf anders, de wens van de patiënt telt dan zwaarder. Zo leek het een gezamenlijke beslissing. Tot de vader van David opnieuw in beeld kwam.

De behandeling van Charlie is puur gericht op het in leven houden van de baby – kunstvoeding en beademing – in combinatie met pijnbestrijding. Genezing van deze zeldzame stofwisselingsziekte is niet mogelijk, de baby zal er binnenkort aan overlijden. Charlie’s artsen vermoeden dat hun patiënt pijn heeft, maar dat kan de baby zelf niet duidelijk maken.

Die ‘andere’ behandeling

De ouders van Charlie krijgen veel steun: van demonstranten, van de paus en Donald Trump. Zij willen Charlie in de Verenigde Staten een experimentele behandeling laten ondergaan. Deze week oordeelt de rechter of de ouders ‘overtuigend’ bewijs kunnen aanvoeren dat die werkt. Dat wordt heel lastig, want er is geen enkel bewijs. Wel is duidelijk dat deze behandeling reeds ontstane schade niet kan repareren – en die is bij Charlie fors.

David en zijn moeder denken dat de kanker ook kan worden aangepakt met ‘natuurlijke middelen’ – waarvoor evenmin bewijs is. Maar in Davids geval is dat niet doorslaggevend, vanwege het volgende punt.