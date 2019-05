‘Renteverhoging op studieleningen is in strijd met VN-Verdrag’

De renteverhoging op studieleningen is in strijd met een VN-verdrag dat Nederland heeft ondertekend. Dat komt, zeggen twee studentenorganisaties, omdat de opbrengsten (226 miljoen euro in 2060) niet worden geïnvesteerd in kwaliteitsverbetering van het onderwijs, maar rechtstreeks naar de algemene begroting vloeien. Hoogleraar onderwijsrecht Paul Zoontjens denkt dat de studentenorganisaties een punt hebben, maar zegt dat het VN-verdrag niet bij de rechter afdwingbaar is.

De stellingname dat het extra geld niet ten goede komt aan het onderwijs, is bij uitstek een politieke vraag, zegt Zoontjens, verbonden aan de Universiteit van Tilburg. “Dat kan de rechter niet afdwingen. De overheid is vrij het geld te besteden waaraan het wil.”

Onzekerheid toegenomen

De Eerste Kamer debatteert volgende week, op 28 mei, over de wetswijziging die de rente op studieleningen verhoogt. Vanaf 2020 wordt gerekend met de 10-jaars in plaats van de 5-jaars-rente. In praktijk betekent het dat studenten iets meer moeten terugbetalen. Bij een gemiddelde studieschuld van 21.000 euro komt het neer op zo'n 5000 euro in totaal. Volgens de coalitie is de renteverhoging noodzakelijk ‘om de financiële houdbaarheid van het stelsel te verbeteren’. Bij de invoering van het leenstelsel in 2015 is de afbetaaltermijn opgerekt van vijftien naar 35 jaar en daardoor is de onzekerheid voor de staat toegenomen.

Er staat in het verdrag dat lidstaten ervoor moeten zorgen dat het onderwijs niet duurder wordt. Het is een verplichting. Paul Zoontjens, hoogleraar onderwijsrecht

De gehele oppositie en studentenorganisaties zijn woedend over de renteverhoging, omdat studenten worden opgezadeld met een nog hogere schuld. GroenLinks begon vorige week in samenwerking met studentenvakbonden een petitie om te ageren tegen de nieuwe wet. Dinsdag gaan studenten de straat op om te protesteren.

De onderwijsorganisaties Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) dreigen nu naar de rechter te stappen als de wet wordt aangenomen in de Eerste Kamer. In de Tweede Kamer stemde de gehele oppositie tegen de wet. De renteverhoging is volgens de studentenorganisaties in strijd met het VN-verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten. Daarin staat dat het hoger onderwijs ‘geleidelijk aan kosteloos moet worden gemaakt’. Nederland heeft dit verdrag geratificeerd.