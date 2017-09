'Radicalisering kan op de meest wonderlijke plekken ontstaan'

Een rustige plattelandsgemeente met een actieve gemeenschap. Zo omschrijft burgemeester Martijn Dadema zijn Raalte. Echt klein wil hij de gemeente in Overijssel niet noemen, met 37.000 inwoners. Al heerst wel het idee dat met de ons-kent-ons-cultuur de problemen van de grote stad ver weg zijn.

Radicalisering is nu standaard onderdeel van het vei­lig­heids­be­leid in Raalte

Raalte - of specifieker Heeten, onderdeel van de gemeente - is ook de plek waar Victor D. werd geboren en getogen. D. is een van de bekendste Nederlandse jihadisten, sinds hij in 2013 naar Syrië vertrok. Een gebeurtenis die voor de gemeente volledig uit de lucht kwam vallen. Radicalisering en jihadisme, daar was toen nog niemand mee bezig.

Volgens onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie hebben vooral kleine en middelgrote plaatsen nog altijd geen beleid om met radicalisering om te gaan. Een deel daarvan meldt dat dat niet nodig is, omdat het probleem niet speelt in de lokale gemeenschap. Burgemeester Dadema weet beter. "Als wij iets hebben gezien, is het dat radicalisering op de meest wonderlijke plekken kan ontstaan."

Martijn Dadema, burgemeester van Raalte © RV

Signalen herkennen De gemeente heeft nu een ambtenaar die zich met het onderwerp bezighoudt - een noodzaak, volgens Dadema. Raalte werkt ook intensiever samen in de regio. En met subsidie van het Rijk zijn jeugdwerkers, docenten en wijkagenten opgeleid om signalen van radicalisering te herkennen. Ja, als er weer een training is, dan heerst heus weleens het gevoel dat er veel grotere problemen zijn, erkent Dadema. Drankmisbruik onder de jeugd, of schooluitval. Maar radicalisering is nu standaard onderdeel van het veiligheidsbeleid. Alles is erop gericht om de signalen die er ook bij D. waren (zo trok de moskee aan de bel over zijn gedrag) nu wel worden herkend én dat er iets mee wordt gedaan. Volgens Dadema lijkt dat systeem te werken. "Sindsdien hebben wij vier of vijf signalen gekregen van jongeren over wie zorgen bestonden. Daar bleek geen radicalisering te spelen, maar andere problemen." Vooral preventie dus. Maar ook als D. terugkeert uit Syrië - hij heeft via Facebook gezegd bij de behandeling van de rechtszaak te willen zijn die het Openbaar Ministerie tegen hem is gestart - dan zal Raalte dit keer niet overvallen zijn. De draaiboeken liggen klaar.

