'Ouders straffen omdat ze roken met een kind achterin is niet de oplossing'

Kind achterin, sigaret aan, rijden maar. In Nederland mag het, maar in Vlaanderen ligt een nog vertrouwelijk wetsvoorstel klaar dat roken in een auto met kinderen verbiedt. Doe je het toch, dan heeft dat zware consequenties: een maand tot een jaar celstraf of een geldboete van 100 tot 250.000 euro. Dat meldt althans de Belgische krant De Standaard, dat het wetsvoorstel inzag.

Lees verder na de advertentie

In Wallonië is vorig jaar een soortgelijk wetsvoorstel aangenomen en ook in Engeland, Ierland, Frankrijk, Italië en Australië is een sigaret opsteken met kinderen op de achterbank strafbaar.

In Nederland ketste een verbod op roken in een auto met kinderen in 2015 af op weerstand in de Tweede Kamer. Het parlement vond het de eigen verantwoordelijkheid van ouders. Een echt Nederlands standpunt, vindt Pauline Dekker, longarts in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. "De gemiddelde Nederlander haakt bij het woord verbod meteen af. Dat komt doordat de gevaren voor kinderen niet duidelijk genoeg zijn."

Iedereen met ouders die rookten in de auto kent het: een misselijk en een beetje duizelig gevoel Longarts Wanda de Kanter

'Straf is absurd' Wanneer kinderen meeroken in een kleine ruimte kunnen ze verschijnselen van een nicotinevergiftiging krijgen, zegt Wanda de Kanter, longarts in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam. "Iedereen met ouders die rookten in de auto kent het: een misselijk en een beetje duizelig gevoel." Ook zijn kinderen die veel rook in kleine ruimtes binnenkrijgen vatbaarder voor chronische middenoorinfecties en klachten aan de luchtwegen. Toch is het straffen van rokende ouders niet de oplossing, zegt longarts De Kanter. "Het is absurd om ouders de gevangenis in te sleuren. De tabaksindustrie hoort daar thuis, de roker niet. Roken is een ernstige verslaving. Ouders begrijpen vaak niet wat ze kinderen aandoen." De Kanter wil inzetten op voorlichting: roken moet minder normaal worden. "Er is al tien jaar geen overheidscampagne tegen meeroken geweest", zegt ze. "Ook moet de overheid de accijnzen op sigaretten verhogen, het aantal verkooppunten beperken en merkloze pakjes invoeren." Wij willen dat de verandering vanuit de samenleving zelf komt KWF Kankerbestrijding Ook het Longfonds benadrukt dat ouders hun kinderen niet moedwillig kwaad doen. Meer kennis helpt echt, zegt directeur Michael Rutgers. "Vroeger stonden de sigaretten nog in glaasjes op tafel. Met de kennis van nu gaan de meeste ouders al op het balkon of in de tuin staan."

Duidelijkheid Een gedragsverandering begint met de juiste informatie, zegt ook KWF Kankerbestrijding. "Dit verbod is een soort straf op je verslaving", zegt woordvoerder Mischa Stubenitsky. "Wij willen dat de verandering vanuit de samenleving zelf komt: dat ouders begrijpen hoe gevaarlijk het is en zelf kiezen om niet meer in de auto te roken." Nu krijgen rokende ouders nog een onduidelijke boodschap mee, zegt longarts Dekker van het Rode Kruis Ziekenhuis. "Roken is dodelijk voor jezelf en je kinderen, maar we verkopen wel rookwaar in een levensmiddelenzaak." Dekker is voor een rookverbod in een auto met kinderen, maar daar horen wel andere maatregelen bij. "Een straf kan remmend werken, maar alleen als ook de voorlichting beter wordt en sigaretten minder goed verkrijgbaar zijn."