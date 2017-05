'Onze vrienden worden in gesprekken steeds afgeleid door hun kinderen'

Beste Beatrijs,

De vriendschap met onze goede vrienden ervaren wij als minder waardevol sinds zij ouders zijn van (inmiddels) twee peuters en een kleuter. Gesprekken komen niet van de grond, omdat de ouders permanent aandacht geven aan de kleintjes. Elke poging van ons om het ergens over te hebben wordt afgekapt door geluidjes uit de kinderstoel, geroep in de speelhoek of alleen al doordat hun ogen afdwalen naar hun kinderen. Na de afleiding is het aangesneden onderwerp voor hen weg. Soms roepen wij zelf monter tegen de kinderen: en nu even stil! Of pakken met moeite de draad zelf weer op. Maar dit haalt niets uit. In de auto terug mopperen we. Toen onze puberzoon die leeftijd had, lieten we ons niet zo door hem claimen. We aarzelen om er wat van te zeggen. Dat wordt misschien als kritiek opgevat. Wat te doen?

Geen gesprek mogelijk