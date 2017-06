'Onze vriend is veel te dik, moet ik er wat van zeggen?'

Beste Beatrijs,

Lees verder na de advertentie

Mijn vriend en ik zijn goed bevriend met een ander stel. We wonen niet bij elkaar in de buurt, waardoor een bezoek vaak een hele dag duurt. Heel gezellig en als het mooi weer is, gaan we wandelen of ergens speciaal naar toe. Onze vrienden zijn allebei vrij dik. Haar zit dat wel dwars, maar hem totaal niet. Dat kan tot resultaat hebben dat hij er echt niet uitziet. De laatste keer dat we op stap gingen, had hij een mouwloos shirt aan met erg wijde armsgaten waardoor zijn borst- en rugpartij met het teveel aan kilo’s goed te zien waren. Het elastiek van zijn short was te slap en gaf royaal zicht op zijn bouwvakkersdecolleté. Zijn vriendin is opgehouden met hem te bekritiseren. Ik maak wel eens een plagende opmerking die hij erg makkelijk pareert, maar ik voel me behoorlijk opgelaten als ik bekenden tegenkom. Ik weet dat het niet om de buitenkant gaat, maar die zie je wel het eerst voor je er achter komt dat het heel lieve mensen zijn. Ik wil hem niet kwetsen, wat kan ik doen?

Te veel kwabben