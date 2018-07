'Onze dochter had geen voltooid leven'

Nu het zelfmoordpoeder niet op de markt komt, stopt het Openbaar Ministerie het onderzoek naar de Coöperatie Laatste Wil (CLW), zo maakte justitie deze maand bekend. Ondertussen heeft de coöperatie wel slachtoffers gemaakt en daar is de CLW moreel voor verantwoordelijk, zegt Randy Knol. Hij en zijn vrouw verloren eerder dit jaar hun 19-jarige dochter Ximena nadat ze een einde aan haar leven maakte.

Op hun website stelt de coöperatie nadrukkelijk dat zij geen schuld heeft aan de dood van uw dochter. Welk verwijt maakt u de CLW? Knol: "Dat zij nooit de moed hebben gehad contact met ons op te nemen, te vragen naar de feiten en te luisteren hoe Ximena aan het middel is gekomen. "Volgens de CLW staat de dood van mijn dochter los van de publiciteitsactie van de coöperatie rond het zelfmoordpoeder, maar de feiten vertellen iets anders. Strafwettelijk heeft de CLW geen schuld aan de dood van Ximena, maar moreel dragen zij wel een grote verantwoordelijkheid."

Uit welke feiten blijkt die morele verantwoordelijkheid? "De CLW zegt dat zij nooit de naam heeft genoemd van het middel. Dat klopt. Wat ze wel hebben gedaan is het middel zo duidelijk omschrijven dat na korte tijd de naam van het vermoedelijke middel het hele internet rondging. Ze hebben ook nooit ontkend dat het om dat veelgenoemde middel ging. Het laatste dat je wilt is een organisatie die zelfdoding verheerlijkt "Als de CLW denkt dat er na zo'n uitgebreide omschrijving niet op internet wordt gezocht en helaas ook gevonden, dan vraag ik mij af waar het bestuur van de CLW de laatste jaren heeft vertoefd. Ook in Ximena haar zoek- en browsergeschiedenis zijn heel veel verwijzingen naar de CLW en het zelfdodingspoeder. Ja, Ximena heeft heel gericht gezocht naar het zelfdodingspoeder dat de CLW op 1 september zo trots naar buiten bracht. "Ze heeft het middel om 3 uur ingenomen en is rond 12 uur gestorven na een acht uur durende pijnlijke en onwaardige doodsstrijd. Ik vind het onvoorstelbaar dat de coöperatie met zo'n bewezen inhumaan middel naar buiten treedt." "De CLW zegt ook dat er geen contact tussen hen en Ximena is geweest. Maar wij hebben zelf in haar telefoon gezien dat zij met de CLW heeft gebeld. Wat er is besproken weten wij niet maar dat er is gesproken weten wij wel."

Het Openbaar Ministerie heeft sectie uitgevoerd op uw dochter waardoor u haar zwaar toegetakeld terugkreeg. Dat verwijt u het OM, maar ook de CLW. Maar de coöperatie kan daar toch niets aan doen? "Die verregaande sectie bezorgt ons nog steeds slapeloze nachten, wij hebben onze dochter onherkenbaar verminkt teruggekregen nadat zij drie dagen van ons was afgenomen. Aanvankelijk was er geen sprake van sectie. Dat kwam pas toen er vermoedens opdoken over dat poeder, toen dook het OM er bovenop. Dat heeft het OM ook toegegeven, dat er een directe link bestaat tussen de sectie en het onderzoek naar de coöperatie."

U en uw vrouw staan achter eigen regie over het levenseinde. Toch bent u sinds de dood van uw dochter bezig te waarschuwen tegen het zelfdodingspoeder. "Ja, wij zijn voor eigen regie na een voltooid leven. Wat een voltooid leven is, bepaalt iedereen voor zichzelf, maar elk weldenkend mens zal met ons een zijn dat 19 jaar geen voltooid leven is. Ik denk dat door deze onbezonnen publiciteitsstunt met een zogenaamd middel X de CLW de hele discussie over een waardig levenseinde heeft gefrustreerd. "Pas nog kwamen cijfers naar buiten over de schrikbarende stijging van suïcide onder jongeren. Het laatste dat je dan wilt is een organisatie die zelfdoding verheerlijkt. Wij zijn nu bezig met een tegenoffensief door de stichting Ximena's Vlinder op te richten. Daarmee willen we zelfdoding onder jongeren bespreekbaar maken en zoveel mogelijk voorkomen."

CLW voelt zich niet verantwoordelijk CLW voelt zich niet verantwoordelijk Bestuurslid van de CLW Jos van Wijk voelt zich absoluut niet moreel verantwoordelijk voor de zelfgekozen dood van Ximena. "Zoek op internet naar de dodelijkste 100 middelen, en je krijgt een lijst. Daar heb je ons niet voor nodig. Daarbij heeft Ximena niet het middel gebruikt dat wij bedoelen met Middel X. Wij hebben dus niets met deze kwestie te maken en hebben daarom ook geen contact gezocht."

