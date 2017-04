‘Onveiligheid voor UMC-personeel zorgt voor onveiligheid patiënt’

Vier keer voerde een KNO-arts op een verkeerde manier operaties uit. Minstens twee keer werd een fatale operatie niet bij de inspectie aangemeld als calamiteit, terwijl dit wettelijk wel is verplicht. De strakke en puur op de inhoud gerichte leiderschapsstijl van het afdelingshoofd gaf een deel van de artsen niet het gevoel dat ze twijfels over de patiëntveiligheid vrij konden melden.

Hun gemor werd niet gehoord door de raad van bestuur, die in de eigen ivoren toren zat en tevreden was met het afdelingshoofd, die immers de reorganisatie uitvoerde waarmee het UMC zich wilde profileren.

In haar gisteren gepresenteerde rapport benadrukt de inspectie weliswaar dat de zorg in het Utrechtse UMC doorgaans prima is, dat patiënten er veilig zijn en dat er zeer betrokken artsen en verpleegkundigen werken. Maar tijdens de incidenten op de KNO-afdeling, die via televisieprogramma Zembla naar buiten kwamen, ging het er goed mis.

Prima dokter

De betrokken arts begon aan een operatie waarvoor hij onvoldoende was opgeleid, of hij sneed een halsslagader door – en fout die te vermijden is. Bij zijn collega’s stond hij bekend als een prima dokter en ter verdediging moet worden gezegd dat hij alles netjes melde als calamiteit, bij zijn bazen en bij de familie.

Voor zowel de aparte calamiteitencommissie als de raad van bestuur van het UMC was dat geen reden om de inspectie in te lichten – een wettelijke plicht. Voor die twee keer zal het ziekenhuis later een boete van de inspectie ontvangen.

Daarnaast moet het ziekenhuis als de wiedeweerga de eigen cultuur verbeteren. Want de nodige tegenspraak is er slecht georganiseerd en wordt eerder tegengewerkt. En voor goede zorg is het nodig dat twijfels over de veiligheid van de patiënt ook veilig kunnen worden besproken.

Het inspectierapport is deels gebaseerd op een onderzoek van een speciaal ingestelde onafhankelijke commissie. Die constateert dat ook de inspectie zelf alerter had kunnen reageren.

Nadat de eerste ontevreden UMC-medewerkers de zaak voor het allereerst hadden aangekaart, namen de inspecteurs genoegen met een sussende uitleg van het ziekenhuisbestuur. Kort nadat zij het onderzoek afsloten, ontplofte de kwestie in de media.