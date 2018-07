‘Onbestaanbaar dat bestuursvoorzitter VMBO Maastricht er nog zit’

Tweede Kamerleden dringen aan op het vertrek van André Postema, bestuursvoorzitter van de scholenkoepel waar VMBO Maastricht onder valt. Vanavond debatteert de Kamer met de minister over het examendebacle, waardoor 354 leerlingen de komende maanden hun schoolexamens moeten inhalen.

De minister noemde het een ‘gotspe’ dat er alleen ad­mi­ni­stra­tie­ve fouten zouden zijn gemaakt, zoals Postema eerder had gesuggereerd

“Onbestaanbaar dat hij er nog zit”, zegt VVD-Kamerlid Rudmer Heerema (VVD). “Hij krijgt heel dik betaald omdat er bepaalde verantwoordelijkheden bij die functie horen. Als je die dan niet neemt, dan kun je niet anders concluderen.”

Ook SP-Kamerlid Peter Kwint zet er grote vraagtekens bij of Postema de man is om puin te ruimen in Maastricht, waar 354 leerlingen zwaar gedupeerd raakten omdat de schoolexamens totaal niet op orde waren. “Ik kan me niet voorstellen hoe hij nog met enige autoriteit leiding kan geven. Iemand moet dat bestuur ontmantelen, maar hij zeker niet.”

Kamerlid Paul van Meenen (D66) is zelf schoolbestuurder geweest van tien middelbare scholen en vindt dat de minister van onderwijs zijn aanwijzingsbevoegdheid moet gebruiken om de bestuurder te laten ontslaan. “Postema kan natuurlijk beter zelf die conclusie trekken. Ik kan me niet voorstellen dat je in zo’n situatie nog blijft.”

Afwezig Naast bestuursvoorzitter van stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) is Postema (1969) sinds 2011 PvdA-senator. Hij was vandaag de grote afwezige bij het debat over de afschaffing van het referendum in de Eerste Kamer. Na het tumultueuze vertrek van Marleen Barth begin dit jaar, volgde hij haar op als fractievoorzitter. Of hij nu ook zijn senaatzetel zou moeten opgeven, vinden de Tweede Kamerleden niet aan hen om te oordelen. “Laten ze dat bij de PvdA lekker zelf uitzoeken”, aldus Kwint. Het PvdA-bestuur zegt desgevraagd dat Postema’s ‘eerste prioriteit bij de kinderen ligt’. “Daarom is hij vandaag in Maastricht”, aldus de woordvoerder. Maar is hij de juiste man om daar puin te ruimen? “André heeft z’n prioriteiten en dat lijkt me heel goed. We wachten het Kamerdebat en het onderzoek af.” Dat onafhankelijke onderzoek naar de gang van zaken in Maastricht kondigde minister Arie Slob (onderwijs, ChristenUnie) eind vorige week al aan. Het functioneren van de scholenkoepel LVO wordt daarin nadrukkelijk onder de loep genomen. Slob wilde toen niet op de conclusies vooruitlopen, maar zei wel: “Ik heb daar bepaalde gevoelens bij. Dit zou een tijd moeten zijn om feest te vieren en op vakantie te gaan. In plaats daarvan maken de kinderen een verschrikkelijke periode door.” Ook noemde de minister het een ‘gotspe’ dat er alleen administratieve fouten zouden zijn gemaakt, zoals Postema eerder had gesuggereerd. De minister wil dat de scholenkoepel zo snel mogelijk een externe bestuurder aanstelt. Op Slobs eigen handelen is vanavond in de Tweede Kamer weinig kritiek te verwachten. Zijn ‘snelle en adequate’ optreden krijgt van links tot rechts complimenten. Wel maakt de SP zich zorgen of de leerlingen voldoende tijd hebben om alle schoolexamens in te halen. De minister geeft ze tot eind december.

André Postema Postema is sinds november 2014 voorzitter van stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, een organisatie van 21 scholen op 30 locaties, met 26.000 leerlingen. Zijn missie, zei hij na een half jaar in functie: meer maatwerk. Het onderwijs is te traditioneel, stelde hij toen. Het zou beter moeten aansluiten bij de interesses van leerlingen. Postema kwam toen van de Universiteit Maastricht, waar hij acht jaar lang vice-voorzitter was van het College van Bestuur, maar begon zijn carrière in het bedrijfsleven. De econoom was vice-president bij Capgemini en studeerde in Leiden, Groningen en de Verenigde Staten. In een afscheidsinterview met Observant, de onafhankelijke krant van de Universiteit Maastricht, werd hij in 2014 omschreven als energiek, snel en toegankelijk, maar ook als iemand die hard kan zijn, weinig empathisch en met afstand tot de werkvloer. Die laatste kwalificaties worden Postema ook nu, in gesprekken met docenten en ouders in Maastricht, kwalijk genomen. Hij heeft geen binding met de werkvloer, is de kritiek, en ook zijn reactie op het examendebacle, waarin hij in eerste instantie vooral naar docenten wees, zorgde voor wrevel. Ook in zijn periode aan de Universiteit Maastricht klonk al eens een roep om zijn aftreden. Er ging van alles mis met een nieuw studenteninformatiesysteem, waardoor roosters niet klopten, studenten op de verkeerde plekken stonden en docenten in de weekenden alles moesten oplossen.

Ophef Al voor hij in de Eerste Kamer kwam, was Postema politiek actief. Van 2002 tot 2006 was hij fractievoorzitter van de PvdA-fractie in de Maastrichtse gemeenteraad. Bij zijn voordracht voor de senaat ontstond ophef omdat zijn salaris als vicevoorzitter van de Universiteit Maastricht met 204.858 euro ruim 16.000 euro boven de Balkenendenorm lag, terwijl de PvdA in zijn eigen regels had staan dat PvdA’ers niet meer mogen verdienen dan de premier. Een maand later oordeelde de partij dat Postema niet te veel verdiende, omdat zijn salaris zonder de pensioenbijdrage wel onder de norm uitkwam. Daarmee week de partij af van de manier waarop het ministerie van binnenlandse zaken topinkomens berekent. “Ik zou de universiteit kunnen vragen of ik net één euro onder de norm mag zitten, maar dat is ook huichelarij”, zei Postema daar toen zelf over in NRC Handelsblad. “Je kunt het niet gauw goed doen.” Toch is dat precies wat hij op dit moment doet. Als voorzitter van LVO krijgt hij 178.999 euro per jaar, getuige het laatste jaarverslag uit 2016. Het maximum dat in 2016 voor hem gold is 179.000 euro per jaar. Postema is daarnaast nog lid van het algemeen bestuur van de Limburgse Werkgevers Vereniging en voorzitter van het Benelux Parlement.