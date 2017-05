'Oh jee, ik ben met de ex van mijn beste vriendin naar bed gegaan'

Ik ben met de ex van mijn beste vriendin naar bed gegaan. Het was heel leuk. Maar ik wist ergens dat het fout was. Moet ik het haar vertellen?

Beste Verboden vruchten,

Het was niet fout, hoor. Het was fout geweest als u naar bed was gegaan met de geliefde van uw vriendin, maar het is uit tussen uw beste vriendin en haar ex, dus die twee hebben niets meer met elkaar te maken. U mag naar bed gaan met wie u wil en de ex ook. Ik raad u af om uw escapade onmiddellijk aan uw vriendin te rapporteren, want dat zal ze ongetwijfeld vervelend vinden. Zie het eerst een tijdje aan. Als het een onenightstand blijkt, hoeft u er nooit iets over te zeggen. Als de ontmoeting zich ontwikkelt tot een relatie, moet u er op een gegeven moment wel mee voor de draad komen natuurlijk. Als uw vriendin een loyale vriendin is, wenst ze u veel geluk met hem.

