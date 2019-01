‘Nu kan ik een toekomst opbouwen, niemand houdt me tegen’

Trouw sprak Sofi en haar familie vorige week. Toen was er bijna geen hoop meer dat ze nog in Nederland zouden mogen blijven.

Haar moeder durft weer naar de toekomst te kijken. Sofi zegt dat zelf al haar hele leven te doen: “Altijd heb ik in mijn hoofd gehad dat ik naar de havo wil en daarna het hbo. Altijd was er dat stemmetje: wat als toch die verblijfs­vergunning niet komt?” Dirk Waterval

De hele middag had zij de nieuwssites afgestruind. Toen de rest van haar familie – afkomstig uit Armenië – thuiskwam, zaten ze met zijn vijven te kijken. Broer en zus Hamlet en Hasmik (beiden 13) mochten opblijven. “Ik was van tevoren heel zenuwachtig, bang zelfs”, zegt Sofi. “Slapen ging nog net de dag ervoor, maar ik moest mezelf rustig houden en positief blijven denken. Je wist dat er dinsdag een uitkomst zou komen en dat de VVD maandag nog niets wilde toegeven.”

Sofi Hovhannisjan (17) rende dinsdagavond even na tien uur de gang op in het Amersfoortse asielzoekerscentrum, naar haar vriendin die ook televisie zat te kijken. “We hebben vijf minuten geknuffeld”, zegt Sofi.

Maryam al Neema (18)

Tien jaar in Nederland, woont in Utrecht

Maryam Neema en haar zusje Maysam. © Werry Crone

De achttienjarige Maryam al Neema lag al te slapen toen dinsdagavond duidelijk werd dat er een akkoord lag over het kinderpardon. “Sinds naar buiten kwam dat de VVD mee wilde werken aan een akkoord was ik constant het nieuws in de gaten aan het houden”, zegt ze. “Ik ging de hele tijd heen en weer tussen websites om te kijken of er al iets was veranderd. Maar op den duur moest ik wel gaan slapen, want ik loop stage.”

Haar ouders hebben de hele nacht doorgehaald, zegt ze. Die waren druk aan het uitzoeken wat nu precies de nieuwe regels zijn. “Mijn moeder kwam me wakker maken en toen heeft ze het me verteld. Eerlijk gezegd moet ik het nog steeds laten bezinken. Ik besef het nog niet. De afgelopen tien jaar heb ik steeds het gevoel gehad dat ik een asielzoeker ben, ik had constant stress. Nu heb ik hoop, maar het is nog niet helemaal doorgedrongen.”

De champagne gaat pas open als het gezin de verblijfsvergunning in handen heeft. “Ik heb vannacht niet goed geslapen, ik lag te rollen en werd steeds wakker”, zegt Maryam. “Dat zal vannacht wel weer zo zijn.”