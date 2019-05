“Ik moet nu alleen nog maar Frans. En dat is het examen waar ik zwaar tegenop zie. Het is vooral tekst begrijpen, je kunt of je kunt het niet. En ik kan het totaal niet.

“Voor wiskunde heb ik me vooral voorbereid door video’s op YouTube te kijken en wat opdrachten te maken uit de examenbundel. Ik wil rechten gaan studeren omdat ik rechercheur wil worden. Het is dan best handig om goed te zijn met cijfers.

“Het hielp dat ik mijn gevoel had uitgeschakeld over zakken of slagen. Daardoor ging ik er heel relaxed in. Bij mijn eerste examen, Nederlands, ging dat helemaal fout. Toen dacht ik direct: ik ben gezakt. En daarna dacht ik: nu ik toch al ben gezakt, kan het alleen nog maar beter.

“Het ging supergoed. Ik had ruim de tijd en vond de vragen niet zo lastig. Wiskunde is niet mijn sterkste punt, het is gemiddeld. Ik sta een 6,5, dus als dit een 6 wordt dan heb ik het gewoon gehaald.

‘Ik had graag eindexamen filosofie gedaan’

Filosofe Stine Jensen, deed in 1990 eindexamen aan het Rijnlands Lyceum in Oegstgeest

Toen ik eindexamen deed bestond het vak filosofie nog niet. Ik volgde wel Grieks en Latijn. We lazen teksten van Seneca, dus dan ben je wel filosofisch bezig.

Stine Jensen, filosoof, auteur, schrijfster. © Maartje Geels

“Dat filosofie nu als officieel vak is opgenomen in het eindexamen vind ik heel zinvol en nuttig. Op verzoek van NRC heb ik vorig jaar het eindexamen filosofie havo gemaakt. Dat sprankelde aan alle kanten, het was een soort toegepaste filosofie. Het eindexamen ging over games en over miss-verkiezingen voor jonge kinderen. Aan de hand van theorieën moest je daar dan een visie over ontwikkelen en soms druiste die in tegen je eigen intuïtie. Je werd echt uitgedaagd tot denken en het vormen van een eigen mening.

“Dat hoort voor mij bij het pakket van bewustwording, zeker in een tijd waarin er zoveel meningen zijn. Met zo’n vak als filosofie neem je afstand en reflecteer je waardoor je soms ook het tegendeel kan beargumenteren.

“Identiteit was ook een onderdeel van het havo-eindexamen, herinner ik me. De hele zwartepietendiscussie werd over gedaan. Het was al veel genuanceerder dan wat ik op dat moment in de media zag.

Een vak als maat­schap­pij­leer bijvoorbeeld ging veel meer over het lijden in de samenleving. Daarin kon je jezelf niet kwijt. Stine Jensen

“Ik had filosofie dus heel graag willen hebben als eindexamenvak. Een vak als maatschappijleer bijvoorbeeld ging veel meer over het lijden in de samenleving. Daarin kon je jezelf niet kwijt. Filosofie kan je veel meer toepassen op actuele debatten.

“Ik sloofde me tijdens het eindexamen vooral uit voor mijn leeslijst, ik vond literatuur geweldig. Voor Engels las ik ‘Lady Chatterley’s Lover’ van D.H. Lawrence. Ik vond het heel spannend om te lezen over volwassen levens, over liefde en seks.”

