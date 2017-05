'Niemand kijkt hier in Zweden op je neer als je een paar maanden voor je kind gaat zorgen'

Veel van haar vrienden met een kind delen simpelweg de werkweek door twee, vertelt Annie Jonnergard (31). Maar zij en haar man Tomas Jonnergard (32) lossen het anders op.

Lees verder na de advertentie

Sinds de geboorte van hun dochter Astrid, acht maanden geleden, is vooral moeder met verlof geweest, om de simpele reden dat ze nog borstvoeding geeft. Vader gaat nu vier in plaats van vijf dagen naar het architectenbureau; in deeltijd werken is, naast betaald verlof, een ander privilege van elke werknemer met kind.

Als er één sociale voorziening is waarover de Zweden unaniem te spreken zijn, dan is het wel ou­der­schaps­ver­lof

Komende zomer reist de familie Jonnergard een maand in een busje door Californië en bij terugkomst keren ze de rollen om: dan begint Tomas' voltijdsverlof. Annie gaat de schoolbanken in en begint in augustus aan een master fysiotherapie, toegespitst op neurologie, om als hersenletselspecialist aan de slag te kunnen bij de kliniek waar ze in vaste dienst is. Ook dat is een recht in Zweden: je baan voor een tijdje onderbreken om te studeren. Valt dat ook onder het betaald verlof? Nee, ze krijgt een studiebeurs.

Echt een verrassing kan het niet meer zijn, maar als er één sociale voorziening is waarover de Zweden unaniem te spreken zijn, dan is het wel ouderschapsverlof. Moeder en vader, moeder en moeder of vader en vader hebben samen recht op 480 betaalde verlofdagen, waarvan 390 dagen met ongeveer 80 procent van het salaris, de rest met een uitkering ter hoogte van het minimumloon. De dagen zijn op te nemen tot het kind 8 jaar is.

Tekst loopt door onder grafiek.

Verlofdagen voor ouders in Zweden, 2016. © Trouw

Chagrijnig Van het totaal zijn 90 dagen speciaal gereserveerd voor elk van beide ouders. Deze gaan verloren als zij of hij die dagen niet opmaakt. Met dit beleid wil de overheid vaders aanmoedigen op z'n minst drie maanden met de kleine door te brengen. Het restant is naar eigen goeddunken te gebruiken. Let wel: koppels die het min of meer eerlijk verdelen, krijgen een geldbonus. Ook Tomas is blij met het gulle verlofbeleid. "Het maakt de band tussen mij en Astrid hechter, maar ook die tussen Annie en mij. Zonder vaderschapsverlof had ik nooit beseft hoe groot de werklast is voor degene die thuisblijft. Dan had ik waarschijnlijk chagrijnig gereageerd als 's avonds de afwas nog niet was gedaan of de wasmand nog voller zat dan toen ik vertrok." Niet alleen de overheid moedigt het aan, ook werkgevers, collega's, vrienden Tomas Jonnergard Het helpt, zegt hij, dat vaderschapsverlof hier zo is genormaliseerd. "Niet alleen de overheid moedigt het aan, ook werkgevers, collega's, vrienden. Niemand kijkt op je neer als je een paar maanden voor je kind gaat zorgen. Een Deense vriend ervaart het anders: daar hebben vaders ook recht op verlof, maar het lijkt een ongeschreven regel dat de man gewoon doorwerkt." Annie Jonnergard: "Een van mijn vrienden die nu met vaderschapsverlof is, zei verbijsterd: de ouder die thuisblijft, is degene die de meeste slaap nodig heeft, niet de ouder die 's ochtends naar zijn werk gaat." Behalve hechtere banden en een gelijke verdeling van werk en opvoeding, denkt Annie dat het verlof ook seksediscriminatie bij sollicitaties wegneemt. "Sommige werkgevers zijn geneigd vrouwen 'van een bepaalde leeftijd' niet aan te nemen, want wat nou als ze straks thuiszit met een baby? Met het gedeelde ouderschapsverlof gaat die redenering niet meer op." Lees ook de eerste aflevering in deze serie: 'Vrouwen blijven thuis, mannen werken, dat is hier in Italië de mentaliteit'

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.