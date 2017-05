'Negeer lobby belastingverlaging'

Nu bedrijven internationaal steeds beter moeten zoeken naar achterdeurtjes om de belasting te ontwijken, gooien lobbyisten hun volle gewicht in de strijd om lagere belasting voor ondernemingen af te dwingen. Als we de belastingen niet verlagen, lopen de bedrijven weg, zeggen adviseurs en diverse politici. Maar verlagen van winstbelasting heeft een prijs. En die ligt bij de werknemer op tafel, zegt Aldert Boonen, een van de economen die namens de FNV in de Sociaal-Economische Raad (Ser) zit.

Deze week verscheen een rapport waarin belastingadviseurs uit vijftig landen hun verwachtingen voor dit jaar uitspreken. De regels voor bedrijven worden in veel landen strenger, is de boodschap. In het verleden konden bedrijven afspraken maken met overheden waardoor zij delen van de winst niet als winst hoefden op te geven. Omdat die afspraken onder druk staan van Europa, de Oeso en de G20 concurreren landen steeds meer op hun belastingtarieven.

In Nederland betalen bedrijven 25 procent belasting over hun winst boven de 200.000 euro. Dat is aan de hoge kant vindt het bedrijfsleven, dat daarin wordt gesteund door belastingadviseurs. En door minister van financiën Jeroen Dijsselbloem en zijn staatssecretaris Eric Wiebes. Verlaging van de vennootschapsbelasting ligt waarschijnlijk ook op tafel bij VVD, CDA, D66 en GroenLinks die een nieuw kabinet proberen te formeren.

Bezuinigingen

Het advies van Boonen: verlaag de belasting niet. Het is een belangrijke bron van inkomsten. Dit jaar storten bedrijven dankzij de vennootschapsbelasting 18,5 miljard euro in de staatskas. "Dat zal bij een verlaging dalen waardoor de overheid moet bezuinigingen of de lasten voor burgers moet verzwaren. Dat gaat weer ten koste van de werkgelegenheid."

Daarom slaat het kabinet de plank mis als het belastingverlaging presenteert als een banenmotor, zegt Boonen. Ook is het geen stimulans voor investeringen, zoals politici menen. Dat is pas het geval als het uitgespaarde geld terugkeert in de economie.

Daar zit nu precies het probleem, zegt Boonen. De econoom constateert dat de winsten de afgelopen twintig jaar bijna zijn verdubbeld. "Maar de investeringen bewegen niet mee met de winsten. Integendeel, de investeringen liggen nu lager dan halverwege de jaren negentig. Dat creëert geen werkgelegenheid."

Waar dat geld wel blijft? Dat gaat naar het buitenland. Daarnaast kopen bedrijven eigen aandelen in of zij potten het geld op. Tussen 1995 en 2015 hebben bedrijven 1700 miljard euro verdiend, waarvan 1000 miljard in Nederland. Daarvan keerde 299 miljard terug in de Nederlandse economie door investeringen. Ruim 700 miljard euro ging naar de aandeelhouders en 671 miljard gebruikten bedrijven om meer cash geld aan te houden, schulden af te lossen of aandelen te nemen in buitenlandse bedrijven.

Het klinkt misschien onrechtvaardig, al die lage belastingen voor goed renderende bedrijven, maar ondernemers vertrekken als Nederland hen niet behaagt met lage belastingen, waarschuwen hoeders van de schatkist. Volgens Boonen is dat een wel erg beperkte blik op drijfveren van werkgevers. "Belasting is niet de enige reden waarom bedrijven hiernaartoe komen. Nederland zit in de EU, heeft goed geschoold personeel, bijna iedereen spreekt Engels, er is een goede infrastructuur en een betrouwbare rechtspraak en overheid. Dat speelt allemaal mee voor vestigingsklimaat. Het vennootschapstarief is daar maar een onderdeel van. Dat verlagen en roeptoeteren dat je daarmee bedrijven naar je toe haalt, is wel erg kortzichtig. Op lange termijn betekent dat minder inkomsten voor de staat, die minder kan investeren in infrastructuur en kennis. Terwijl juist dat twee redenen zijn waarom bedrijven voor Nederland kiezen."