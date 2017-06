Mijn broer vindt dat zijn aanwezigheid volstaat qua cadeau. Onze vader werd daar boos om. Na enig informeren begreep ik dat andere familie hooguit bloemen meeneemt. Moeten wij als kleinkinderen een groot cadeau aanschaffen? Of is het voldoende om de reis te betalen en aanwezig te zijn?

Beste Oma wordt negentig,

Nee, de kleinkinderen hoeven geen geld bij elkaar te leggen voor de aanschaf van een cadeau. Uw grootmoeder zit op haar negentigste verjaardag echt niet te wachten op een of ander prijzig hebbeding. Wat uw vader bedoelde te zeggen, vermoed ik, is dat het aardig zou zijn als de kleinkinderen moeite doen om ‘iets leuks te doen’ voor hun oma op het feest.

Bijvoorbeeld een liedje zingen op een bestaande melodie met een zelfgemaakte tekst die slaat op uw oma. Of een grappige sketch in elkaar zetten. Of een kort toespraakje van een paar kleinkinderen met anekdotes en herinneringen aan het verleden. Een liedje zingen is waarschijnlijk het makkelijkste met als pluspunt dat de hele familie kan meezingen met het refrein.

Dat vereist enige voorbereiding, maar het is ongeveer het laatste wat de kleinkinderen kunnen doen voor hun oma (ze zal dankbaar en ontroerd zijn) en zo’n optreden tussen de schuifdeuren of naast de rododendrons draagt zeker bij tot de feestvreugde. Als uw vader dit niet heeft bedoeld, dan bedoel ik het! Steek de koppen bij elkaar als kleinkinderen en verzin iets leuks en persoonlijks voor uw oma. Een materieel cadeau kunt u laten zitten.