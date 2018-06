'Moeten we onze lanterfantende student helpen bij zijn werkstukken?'

Mijn zoon is 18 en studeert al, maar is daar duidelijk nog niet helemaal aan toe", schrijft een moeder. De student woont nog thuis. Als hij niet naar school moet, dan gaat hij niet. "Dan ligt hij liever op zijn bed naar YouTube te kijken." Op zijn opleiding krijgt 40 procent van de eerstejaars het (bindende) studieadvies om te vertrekken en dat hangt deze jongen nu ook boven het hoofd. Daarom heeft hij volgens zijn moeder nu 'diepe spijt' van het vele lanterfanten. Als hij weg moet, wil hij dezelfde studie gaan doen in een andere stad. "Hij vindt het echt leuk."

Als hij hard werkt, is het misschien nog mogelijk om genoeg punten te halen, zegt zijn moeder. "Maar dan moeten wij wel helpen om een hele lading scripties af te ronden. Is het een goed idee als we bijspringen? Of is het beter als hij vanwege zijn eigen luilakkerij van school wordt gestuurd?"

Ook kinderen die volgens de wet al volwassen zijn, hebben nog begeleiding van hun ouders nodig, zegt Carolien Gravesteijn, lector ouderschap en ouderbegeleiding aan de Hogeschool Leiden. Ouders van nu wordt regelmatig verweten dat ze te beschermend zijn, dat ze de zelfstandigheid van hun kinderen temperen, maar volgens Gravesteijn is het heel logisch dat ze niet willen dat hun kind struikelt. "Als zoon of dochter gedisciplineerd is en goed kan plannen, dan is het makkelijk loslaten. Maar sinds kort weten we dat hersenen na achttien jaar nog niet zijn uitontwikkeld, dat vooral plannen en organiseren dan nog niet vanzelf gaan."

Sturing

De adolescent is werk in uitvoering tot ver na z'n twintigste, weet ook hoogleraar neuropsychologie Jelle Jolles. "De overgrote meerderheid van de 18-jarigen is nog niet sterk in kiezen en prioriteiten stellen. Zelfs de al iets gevorderde student heeft nog sturing en inspiratie nodig." Het is belangrijk dat ouders feedback geven en vragen stellen, zegt hij. "En op afroep beschikbaar zijn om te sparren."

Afgelopen maand bepleitte Gravesteijn op een congres over effectief studeren dat opleidingen ouders actief erbij moeten betrekken en informeren. Het werd meteen luidruchtig in de zaal, merkte de lector. "Opleiders en docenten vrezen dat ouders zich dan overal mee gaan bemoeien."

Maar Gravesteijn ziet dat de overgang van middelbare school naar een vervolgopleiding moeilijk is. Veel jongeren voelen de druk om meteen een goede opleiding te kiezen, om te werken naast hun studie. "We horen regelmatig dat het niet goed gaat met jongeren, dat ze met burnout, stress of depressie kampen. Op die momenten is het goed als ouders in hun opvoedrol stappen en de regie weer even pakken."

Ouders moeten net zo goed veranderen: ze moeten hun kind begeleiden in plaats van zijn problemen oplossen

De Hogeschool Leiden heeft studenten gevraagd wat ze ervan vinden als hun ouders zich bemoeien met hun studie. Gravesteijn: "80 procent vindt dat geen probleem. Ouders hebben tegenwoordig een goede relatie met hun kinderen, ze doen er toe."

Overigens vindt ze dat haar eigen hogeschool ook wat moet met de nieuwste wetenschappelijke inzichten over het tienerbrein. "Niet de studenten in grote collegezalen stoppen, maar werken in kleine groepen, met veel interactie. Dat bevordert verbondenheid en een positieve relatie tussen docent en student. We weten dat de uitval dan ook een stuk minder is."