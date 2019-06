‘Moet mijn 9-jarige zoon al een HPV-vaccinatie krijgen?’

Staatssecretaris Paul Blokhuis (volksgezondheid) moet nog beslissen of jongens in de toekomst inderdaad een oproep krijgen. Mensen overtuigen van veiligheid en effectiviteit van het vaccin blijkt bij de meisjes al een lastige opgave: van de lichting 13- en 14-jarigen die in 2017 werd opgeroepen, haalde maar 45 procent de prik.

De Gezondheidsraad stelt bovendien voor om de leeftijd waarop kinderen het vaccin krijgen, te vervroegen: zo dicht mogelijk bij 9 jaar, omdat de effectiviteit het grootst is vóór het eerste seksuele contact.

Dit voorstel zal ongetwijfeld ingewikkelde discussies in de spreekkamer losmaken. Wat is het antwoord van artsen op kritische vragen van ouders?

KWF Kan­ker­be­strij­ding schat dat jaarlijks 1450 gevallen van kanker te voorkomen zijn met dit vaccin

Moet mijn zoon een prik om straks zijn vriendinnetjes te beschermen? Ja, dat is een belangrijke reden. Bij baarmoederhalskanker is het verband met het virus het duidelijkst: die ziekte wordt alleen veroorzaakt door HPV. Per jaar zijn er ongeveer 800 nieuwe gevallen en overlijden 200 vrouwen aan deze ziekte. “Je doet het niet alleen voor jezelf”, zegt Károly Illy, kinderarts en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergenees­kunde, over de inenting. Bovendien is nu bekend dat HPV ook kanker aan de penis, anus, keel en mond veroorzaakt bij mannen. “Ook voor jongens heeft het vaccin individueel nut”, zegt Hanna Bos, arts bij Soa Aids Nederland. “Of ze nu hetero of homo zijn. Ook bij heteromannen komen er weleens vingers in de buurt van de anus.” KWF Kankerbestrijding schat in dat jaarlijks 1450 gevallen van kanker bij vrouwen en mannen te voorkomen zijn met dit vaccin.

Mijn zoon of dochter van 9 heeft nog lang geen seks. Illy: “Het is veilig en passend om kinderen ruim voor ze seksueel actief worden in te enten. Nu worden kinderen op 13- en 14-jarige leeftijd gevaccineerd. Op die leeftijd wordt al geëxperimenteerd met seks. Er is ook geen reden om het uit te stellen. Het vaccin is veilig voor 9-jarigen en op die leeftijd krijgt uw kind ook de inenting tegen bof, mazelen en rode hond. Het is een natuurlijk moment om dan ook deze vaccinatie te geven.”

Bos: “HPV is overal. 80 procent van de bevolking loopt ergens in zijn leven het virus op, al blijft dat meestal zonder ernstige gevolgen zoals kanker. Je krijgt het via seks, maar je kunt het ook oplopen van vingers en of van een handdoek.”

Als mijn kind straks seks heeft, doet hij of zij het veilig. Illy: “Met alle respect: u kunt werkelijk niet voorspellen of uw kind, of het nu 9 of 13 is, later in zijn leven veilig zal vrijen. Verder gaat het erom dat we een soort kudde-immuniteit creëren. Als 80 procent van de bevolking is gevaccineerd, kunnen we het virus uitroeien.”

Ik vertrouw dat vaccin niet. Illy: “Ik weet dat u dit zegt, omdat u op internet verhalen leest die u verontrusten. Maar de verhalen dat het vaccin allerlei gevaarlijke bijwerkingen heeft, zijn aantoonbaar onjuist. Ik ben kinderarts, en ik laat mijn dochters en zoons vaccineren. Ik ken geen enkele kinderarts die dat niet doet. Dat het vaccin volstrekt veilig is, wordt nog eens aangetoond door het advies van de Gezondheidsraad.”

