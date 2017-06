'Moet je het vertellen als iemand meeluistert met een telefoongesprek?'

Beste Beatrijs,

Bij een telefoongesprek met mijn schoonzus zaten we te praten over van alles en nog wat, het gesprek werd vertrouwelijk. Op zeker moment merkte ik dat mijn zwager mee zat te luisteren. Hij begon zich ermee te bemoeien en ging meepraten. Ik had daar geen zin in en hing op. Ik vind dat je van tevoren even moet zeggen dat er iemand meeluistert. Dan krijg je een heel ander soort gesprek, natuurlijk veel oppervlakkiger. Doordat ik het gesprek kribbig beëindigde, is mijn schoonzus weer gepikeerd. Ben ik overgevoelig?