'Moet ik mijn vriend zijn naam eerst op de kaart schrijven?'

Beste Beatrijs,

Als je namens jezelf en je partner een kaart schrijft hoor je je eigen naam als laatste te schrijven. Nu heb ik een nieuwe relatie en nog niet al mijn familie en vrienden hebben met hem kennisgemaakt of ze kennen hem nog niet goed.

Omdat iedereen weet dat we een serieuze relatie hebben, lijkt het me vanzelfsprekend om (verjaardags)kaarten ook namens hem te ondertekenen. Maar ik vind het een beetje raar staan om dan met zijn naam te beginnen. Welke volgorde hanteer je bij een kaart als de geadresseerde één van de afzenders niet of niet goed kent?

Ondertekeningsvolgorde