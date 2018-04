'Moet ik mijn geld terugvragen voor vroeg verlepte bloemen?'

Beste Vroegtijdig verlept,

Deze mededeling kunt u gevoeglijk negeren. Een reactie is niet nodig. Het is bespottelijk om te reclameren over een tegenvallend bosje bloemen en tamelijk honds om de goede gever op te dragen zijn geld terug te vragen. Het gaat hier niet over een boek dat een misdruk blijkt en eenvoudig en vanzelfsprekend geruild kan worden. Het gaat over tulpen die eerder zijn verpieterd dan gebruikelijk, naar alle waarschijnlijkheid omdat er in het betreffende huis te warm gestookt wordt. Wie de thermostaat op 25 graden heeft staan, moet niet raar opkijken als de bloemen snel het loodje leggen. In een onverwarmde slaapkamer houden tulpen het wel tien dagen uit.

