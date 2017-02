'Moet ik mijn buurvrouw een concertkaartje terugbetalen?'

Beste Een gratis kaartje,

Leuk dat u een concertkaartje hebt gekregen! U hoeft er echt niets voor te betalen, ook niet de helft. De buurvrouw had dat kaartje over. Als ze er geld voor had willen hebben, had ze het wel op Marktplaats gezet. In plaats van het niet te gebruiken (oftewel weg te gooien) besloot ze er iemand anders blij mee te maken. Dit is het soort aardigheid dat niet in gelijke munt terugbetaald hoeft te worden. Als u zou betalen, zou het gebaar van aardigheid gereduceerd worden tot een commer-cieel gebaar van verkoop.

Bied haar dus geen geld aan. Vraag haar ook niet waar u haar een plezier mee kan doen. Dan moet zij weer iets verzinnen wat ze wil hebben, en haar punt was nu juist om belangeloos iets weg te geven. Een ingewikkeld, duur boeket in dezelfde prijsklasse als het kaartje is niet nodig, maar het is wel aardig om de dag daarna even een simpel bosje bloemen aan te reiken om haar te bedanken voor dit onverwachte genoegen.

