'Moet ik in oosterse landen liegen over mijn homoseksualiteit?'

Beste Beatrijs,

Regelmatig kom ik (man gehuwd met een man) in oosterse landen. Homoseksualiteit is daar not done. Het bestaat natuurlijk ook, maar vooral als gedrag. Als identiteit is het niet erg bekend en je praat er ook vooral niet over. Nagenoeg standaard vragen mensen wel naar je burgerlijke staat.

Enerzijds bruuskeer ik als gast met mijn westerse waarden niet graag mensen uit een andere cultuur. Anderzijds lieg ik vanuit mijn opvoeding liever niet en bovendien leidt zo’n eerste leugentje maar tot een reeks van vervolgleugens. De tussenoplossing, ‘ik ben gehuwd’ voldoet om dezelfde reden niet. Vervolgens gaat het dan steevast over ‘your wife’. En daarin moet je dan meegaan met halve waarheden. Niets zeggen tot slot zou ook heel gekunsteld overkomen bij mensen wier vertrouwen je geniet.

Hoe ga je hiermee om?

Homohuwelijk in den vreemde