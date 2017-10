'Moet ik het kunstwerk dat we kregen echt een prominente plek geven?'

Onlangs vierden mijn man en ik ons 40-jarig huwelijk met vrienden en familie. Het was een mooi, uitbundig feest met muziek en dans. Foto- en filmbeelden laten dat ook zien. Tijdens het feest kregen wij een bijzonder en origineel cadeau van onze kinderen. Zij hadden een professioneel illustrator gevraagd het feest in beeld te brengen. Hij heeft tijdens het feest schetsen gemaakt en later uitgewerkt. Deze week hebben we de tekening digitaal ontvangen. Een ingelijste versie van de tekening zelf volgt binnenkort. Hoewel het een mooie tekening is, valt hij ons erg tegen. De figuren lijken in zichzelf gekeerd en kijken stuurs voor zich uit. Het geeft in niets de fijne sfeer weer die wij ons herinneren. Eerlijk gezegd word ik er treurig van en zie ik ertegen op om dit werk een prominente plek in huis te geven. Mijn man vindt dat we de impressie van de artiest moeten accepteren. Ik heb daar moeite mee, maar ik wil ook mijn kinderen niet teleurstellen.

Beste Niet blij met kunstwerk,

Het is een cadeau van uw kinderen, dus u kunt de tekening moeilijk weigeren, terugsturen en de tekenaar vragen om iets anders. De kinderen hebben de opdracht gegeven en zullen al betaald hebben. Het ligt trouwens altijd moeilijk met kunstenaars die in opdracht werken, waarna de opdrachtgevers ontevreden zijn. Je zit met artistieke vrijheid. Een kunstenaar kan zeggen: dit is mijn visie, ik heb mijn best gedaan en ik wil/kan niet iets anders maken. Dat is het risico van blind een kunstwerk bestellen.

Er zit weinig anders op dan de tekening te accepteren. U hoeft het werk natuurlijk niet op een prominente plaats te hangen. U hebt vast een logeerkamer of stukje vrije muur in een gang of langs een trap, waar het niet zo in het zicht hangt. Als uw kinderen vragen waarom u het niet boven de schoorsteenmantel hebt gehangen, kunt u zeggen dat u het op zichzelf een aardig kunstwerk vindt, maar dat naar uw gevoel de sfeer van die avond toch niet getroffen is. U vindt het te somber, daar kunt u eerlijk over zijn. Voor de herinnering aan uw feest beschikt u gelukkig over genoeg foto- en filmmateriaal. Zo’n ramp is een verkeerde tekening niet.

