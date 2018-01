'Moet ik evenveel betalen aan het cadeau voor mijn ouders als de rest?'

Beste Beatrijs,

Binnenkort zijn onze ouders zestig jaar getrouwd en zij willen dit groots vieren. Samen met mijn broer en zus, alsmede schoonzus en zwager, willen wij een duur cadeau aan hen geven. Ik heb geen partner. Er is nu onenigheid ontstaan over de verdeling van de kosten van het cadeau. Moeten wij deze kosten verdelen over vijf, zoals ik heb voorgesteld, of over drie (uitsluitend de kinderen)?

Kostenverdeling