'Moet ik de wc-bril omlaag doen, of mijn vrouw de bril omhoog?'

Beste Beatrijs,

Regelmatig loopt de spanning bij mij thuis hoog op door de kwestie wc-bril. Inzet is of de bril na toiletgebruik altijd weer omlaag gedaan moet worden of niet. Voor mij is het terug te brengen tot een kans: is er een plassende man vóór je geweest, dan staat de bril omhoog, was het een vrouw, dan staat-ie omlaag. Dat heren af en toe het toilet zittend gebruiken betekent dat vrouwen statistisch gezien minder vaak de bril hoeven neer te laten dan dat mannen hem moeten oplichten. Mijn vrouw ziet dit anders en is onwrikbaar. Ze vindt het onhygiënisch, onhoffelijk en bot om de bril open te laten staan. Inmiddels verharden de standpunten zich en wij komen hier niet meer uit zonder een professioneel oordeel. Wat vindt u ervan?

Omlaag of omhoog?