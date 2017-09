'Moet ik altijd een cadeau meenemen naar een bruiloft?'

Beste Beatrijs,

Onlangs lag er op een balie in onze kerk een trouwaankondiging. Het was een uitnodiging van een jong stel om de kerkelijke inzegening van hun huwelijk bij te wonen. Ik ken hen niet goed, maar het zijn aardige, jonge mensen. In de uitnodiging stond verder niets over een receptie of feest. Van buren hoorde ik dat er ’s avonds een huwelijksfeest voor genodigden zou zijn. Op de uitnodiging voor de kerkdienst werd een dresscode vermeld en tevens een cadeautip in de vorm van een envelopje. Stel dat ik erheen zou gaan omdat ik trouwdiensten altijd mooi vind om bij te wonen, moet ik me dan aan de dresscode houden en een envelop met inhoud geven?

Cadeautip voor kerkdienst