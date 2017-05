'Moet ik allebei mijn schoonouders uitnodigen op mijn verjaardag?'

Mijn vriendin heeft een beetje moeizame verhouding met haar vader, maar ze zien elkaar wel. Ik ben een paar keer met haar mee geweest op bezoek bij haar vader. Haar ouders gaan niet met elkaar om behalve als dat onvermijdelijk is. Zelf wil mijn vriendin haar vader er liever niet bij en al helemaal niet dat zijn nieuwe vrouw en kinderen meekomen. Wat is gebruikelijk in zo’n situatie? Hoor ik beide ouders uit te nodigen of kan ik kiezen?

Beste Exen op een verjaardag,

U wordt 21 jaar. Dat is geen leeftijd om toekomstige schoonouders uit te nodigen. Een 21ste verjaardag viert iemand gewoonlijk met vrienden/ vriendinnen, naaste familie (ouders, broers, zussen) en geliefde (indien aanwezig). Niet ook nog eens met allerlei familieleden van de geliefde. U had de moeder van uw vriendin helemaal niet hoeven uit te nodigen.

Op deze leeftijd zijn relaties doorgaans niet zo in beton gegoten dat je ervan uit kunt gaan dat ze de rest van het leven standhouden. De relatie met de schoonfamilie is nog niet van dien aard dat ze vanzelfsprekend bij alle verjaardagen of mijlpalen aanwezig horen te zijn. Als u de moeder van uw vriendin niet had uitgenodigd (iets wat ze waarschijnlijk geen enkel punt had gevonden), had u zich het hele probleem met de vader bespaard.

Ik zou zeggen: nodig de vader niet uit. De relatie tussen de twee exen is toch al niet om over naar huis te schrijven, uw vriendin zelf heeft liever niet dat hij er bij is. Bovendien zal het de vader weinig kunnen schelen, omdat hij goedbeschouwd niets te zoeken heeft op een verjaardag van de verkering van zijn dochter.