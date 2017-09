'Moet ik al mijn collega's een cadeautje geven als ik vertrek?'

Na 25 jaar ga ik stoppen met mijn vrijwilligerswerk. De organisatie biedt mij een afscheid aan. Nu is het de laatste jaren een gewoonte geworden dat degene die vertrekt iedereen (in mijn geval zo’n dertig collega’s) een cadeautje geeft. Daar zit dan vaak ook nog een speciale betekenis aan, dus daar moet over worden nagedacht. Nu gaat het mij niet om het geld dat ik hieraan moet besteden als wel dat ik het raar vind om presentjes te geven als je weggaat. Hoe denkt u daarover?

Beste 30 cadeautjes,

Deze merkwaardige gewoonte doet denken aan kinderen die een verjaarspartijtje bezoeken en na afloop een zak met snoep en een goedkoop speeltje (de zogeheten goodiebag) mee naar huis krijgen om jaloezie op de jarige die zo veel cadeautjes kreeg de kop in te drukken. Mensen die bij een organisatie vertrekken, waar ze betaald of vrijwillig werk deden, krijgen een (meestal gemeenschappelijk) cadeau van de ex-collega’s als dank voor de inzet en de prettige samenwerking. Niet andersom, want daar is geen beginnen aan en het slaat ook nergens op. Ik raad u aan om deze infantiele traditie te doorbreken en af te zien van het kopen en geven van individuele pro formacadeautjes. Ik kan me niet voorstellen dat iemand van uw ex-collega’s er aanstoot aan neemt dat hij/zij na afloop van het gezellig samenzijn zónder persoonlijk aardigheidje naar huis moet.