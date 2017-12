'Mijn zoon doet dat niet', hoor je in Overvecht over vuurwerkoverlast

Abdullah Chani werpt een spiedende blik in een steegje bij een flat. Oplettend maakt hij zijn ronde door de straten in de Utrechtse flatwijk Overvecht. Hij let erop dat alles wat kan branden, zoals containers met sloopmateriaal en vuilniszakken, voor oudejaarsavond van straat is gehaald. "Laten we hopen dat het rustig blijft."

Chani, een krasse zeventiger, is een van de zogenoemde buurtvaders, vrijwilligers die toezicht houden op rondhangende jongeren en die overlast melden bij de gemeente of de politie. In de straten waar hij zijn rondes maakt, hoefde de brandweer gelukkig nog niet uit te rukken, vertelt Chani. Een paar straten verderop was het al wel raak.

De hele week al wordt Utrecht geteisterd door autobranden. In totaal zijn in diverse wijken al bijna tien personenauto's, een bedrijfsbusje, een taxibus en een scooter in de fik gestoken. De politie denkt dat de branden het werk zijn van jeugd uit de betreffende wijken, vaak buurten die niet best aangeschreven staan zoals Kanaleneiland en Overvecht. De politie onderzoekt nog of er een verband is tussen de incidenten.

"Ik houd van mijn buurt, daarom doe ik dit" Abdullah Chani, buurtbewoner

"Dit jaar is het eerder begonnen dan anders", merkt Tarik Chani op, Abdullahs 38-jarige zoon die een stukje meeloopt met zijn vader. "Met Oud en Nieuw zijn hier altijd al problemen geweest, vroeger ook", zegt hij. Zijn vader: "Maar jullie staken geen auto's in brand." Het zijn jochies van twaalf, dertien jaar die verantwoordelijk zijn voor de rotzooi, zegt Tarik Chani. "Wij werden vroeger gecorrigeerd, soms met een tik. Het lijkt wel of ouders de kinderen vrij spel geven." Het is een taboe bij veel ouders om te spreken over probleemjongeren, weet hij. "Mijn zoon doet dat niet, hoor je dan."