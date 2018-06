'Mijn vriendinnen hebben geen oor voor mijn verhalen'

Ik ben een vrouw van begin veertig. Sommige van mijn vriendinnen ken ik al sinds mijn studententijd, andere zijn er de laatste jaren door de kinderen bij gekomen. Voor een aantal van hen geldt dat ik steeds vaker teleurgesteld ben over de wijze waarop onze gesprekken verlopen. Ik denk dat ik me maar door drie of vier van hen echt gezien en gekend voel. Bij de anderen is het net alsof ze als een wekker aflopen: ze delen wel met mij wat hen bezighoudt, maar andersom wordt er geen vraag gesteld. Ik moet dan expliciet ruimte vragen voor mijn verhaal en dat vind ik lastig. Wat ook meespeelt is dat ik me op het eind van zo’n gesprek totaal leeggezogen voel vanwege het meepraten en invoelen. Laat ik het te veel over me heen komen of ben ik te veeleisend?

Beste Te weinig aandacht,

U hebt ‘maar’ drie of vier vriendinnen door wie u zich echt gezien en gekend voelt. Dat zijn er behoorlijk veel! De meeste mensen hebben helemaal niet drie of vier intieme vrienden/vriendinnen. Die komen hooguit tot een of twee echte intimi. Uw probleem is niet dat u geen vertrouwelijke vriendschappen hebt, maar dat er te veel mensen zijn die u gebruiken als praatpaal. De oplossing is eenvoudig: dimmen met die mensen.

Wees niet zo kwistig met uw tijd. Er is geen noodzaak om voortdurend afspraken te maken met vriendinnen, die uw aanwezigheid gebruiken om over zichzelf leeg te lopen zonder veel aandacht voor uw bekommernissen. Als u deze vriendinnen een, twee keer per jaar ziet, is dat voldoende. Nog handiger: als sommige van die vriendinnen elkaar onderling kennen, probeer dan in plaats van een-op-een-afspraken een groepsafspraak te maken. Dan ziet u hen allemaal tegelijk en dat scheelt heel veel tijd. U hebt het druk, u hebt een gezin met kinderen, er zullen ook afspraken met gemeenschappelijke vrienden van u en uw man zijn. Koester uw intieme vriendschappen en neem bij degenen die roofbouw op u plegen gas terug zonder deze mensen met zoveel woorden aan de dijk te zetten. Ook zonder de inzet van elkaars ziel en zaligheid is nog steeds een prettige verstandhouding mogelijk. Keer u af van de diepte en omhels de oppervlakkigheid.

