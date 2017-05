'Mijn vriendin wil mij niet meer op haar verjaardag'

Een vriendin van mij, ‘Elly’, wordt binnenkort zeventig. Ze heeft mij uitgenodigd voor een feestelijke lunch, eerst mondeling en daarna schriftelijk. Nu belde ze me op met het verzoek om liever niet te komen. De reden is dat een andere vriendin van haar mij niet wil tegenkomen en ze wil geen ruzie op haar verjaardag. Elly heeft met deze vriendin een complexe relatie. Hun vriendschap was lang bekoeld, maar sinds enkele maanden trekken ze weer met elkaar op. Vroeger was ik ook met deze vrouw bevriend, maar ik heb met haar gebroken toen ik hoorde dat ze kwaad over mij sprak met anderen. Ik ben gekwetst door de keuze van Elly. We kennen elkaar al vele jaren, we zijn betrokken bij elkaar en hebben nooit ruzie gehad. Ik vermoed dat ze zich door die vriendin onder druk heeft laten zetten om mij aan de kant te schuiven. Elly wil met mij apart nog een keer haar verjaardag vieren, maar voor mij is de lol er wel vanaf. Hoe kan ik het beste reageren?

Beste Niet meer welkom,

Bijzonder onaardig van Elly om u eerst uit te nodigen en u vervolgens te verzoeken om toch maar weg te blijven. Een eerder gedane uitnodiging intrekken geldt als een belediging uit de hoofdklasse. Het is ongepast om een ingescheepte passagier weer uit de boot te duwen. Elly wilde geen ruzie op haar verjaardag. Welnu, die heeft ze toch gekregen. En wel met u. Dit is geen kleinigheid om met de mantel der liefde te bedekken. Dit moet u niet over uw kant laten gaan. Toen Elly dit probleem zag aankomen, stonden haar verschillende opties ter beschikking om eventueel onheil af te wenden. Ze had bijvoorbeeld u niet kunnen uitnodigen. Dan had u niet van de lunch af geweten en was er niets aan de hand geweest. Ze had ook de vriendin-met-de-complexe-relatie niet kunnen uitnodigen. Dan was u er gewoon heen gegaan en was er ook niets aan de hand. Desnoods had ze beide vriendinnen kunnen uitnodigen en kunnen vertrouwen op hun beider beleefdheid om een ontmoeting niet uit de hand te laten lopen, oftewel hen het zelf laten uitzoeken. Maar zij koos de slechtste van alle oplossingen en zei: ‘Blijf jij bij nader inzien maar liever weg!’ Dan kunt u maar één ding concluderen: Elly vindt die andere vriendin veel belangrijker dan u.

U kunt het aanbod van uw vriendin om nog eens met u apart haar verjaardag te vieren koeltjes afwijzen onder voornoemde reden: ‘Voor mij is de lol er wel vanaf.’ Daarna een tijdje stilte betrachten. Elly kan in de ijskast plaatsnemen. Op enig moment zal ze wel tot het inzicht komen dat ze zich vergaloppeerd heeft en zal ze as op haar hoofd strooien. U kunt haar spijtbetuiging minzaam aanvaarden en van daaruit de vriendschap weer oppakken. Maar ze zal eerst moeten beseffen dat ze fout bezig was en door het stof moeten gaan.