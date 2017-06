‘Mijn vriend wil vrij zijn en ik heb daar veel last van’

Beste Beatrijs,

Lees verder na de advertentie

Ik ben dol op mijn vriend. Maar diep van binnen knaagt de twijfel of hij wel bij mij past en ik betrap mezelf ook op wantrouwen. De redenen: hij gaat minstens twee keer per week alleen uit en komt dan vaak pas rond drie uur thuis; hij heeft mij na elf jaar nog niet aan zijn vrienden voorgesteld; hij spreekt geregeld af met zijn ex, die ik ook nog nooit heb ontmoet.

Hij wilde ook niet samen een hypotheek afsluiten en dat heb ik toen maar alleen gedaan

En hoewel we al elf jaar samen zijn en vijf jaar samenwonen, wil hij dit nog steeds niet officieel laten registreren. Hij wilde ook niet samen een hypotheek afsluiten en dat heb ik toen maar alleen gedaan. Ik heb mijn onvrede over deze zaken meermaals uitgesproken. Hij zegt dan dat hij van mij houdt, maar zijn vrijheid nodig heeft. Dat hij mij niet in zijn vriendenkring betrekt, is om zijn ex geen pijn te doen. Ik wil hem niet kwijt en wil geen zeur zijn.

Hij is lief, heeft veel humor, is knap en ik vrij heel graag met hem. Maar om de zoveel tijd heb ik veel last van zijn vrijheidsdrang en maken we hier (zinloze) ruzies over. Het ene moment vind ik dat ik aan mezelf moet werken en dezelfde autonomie moet nastreven als hij. Het andere moment neem ik hem juist die autonome opstelling kwalijk. Wat is uw advies?

Worstelen met autonomie