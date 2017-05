'Mijn stiefzoon (15) slaapt stiekem met zijn vriendinnetje in mijn bed'

Beste Beatrijs,

Mijn vriend en ik zijn zeven jaar samen en hebben een dochtertje van twee. Daarnaast heeft mijn vriend een zoon van vijftien, die vanwege co-ouderschap om de week bij ons woont. Na onze laatste vakantie zat er een brandplek in de tuintafel, was de poot van een bijzettafel gebroken, lagen er chips en snoep op de bank en plakte de vloer overal. Zoon had vrienden over de vloer gehad. Een weekendje weg een tijdje later benutte zoon om ons bed te delen met een vriendinnetje. Nu zijn we weer een weekend weg geweest en stond de verwarming loeihoog, een dop van een drankfles lag tussen het speelgoed van onze dochter, afval lag achter de bank, ons bed weer beslapen. Zoon blijft overigens volhouden dat hij alleen even spullen heeft opgehaald.

Wij gaan alleen weg als zoon bij zijn moeder is. Wij hebben verschillende gesprekken met hem gevoerd, zakgeld ingehouden, huisarrest gegeven, maar hij gaat zijn eigen gang. Ik voel me aangetast in mijn privédomein, ben verdrietig en boos. Ook leggen zijn acties veel druk op de relatie tussen mij en mijn vriend. Wat adviseert u ons? Weer een gesprek? Met welke insteek? Straffen? Sleutel afpakken in de weekenden dat hij bij zijn moeder is?

Lastige (stief)zoon