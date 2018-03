'Mijn schoonzus negeert dat ik ben afgevallen'

Het laatste jaar heb ik hard gewerkt om een gezond gewicht te bereiken en het is gelukt. Vijftien kilo eraf en ik kan nu strakke kleren dragen. Ik ben er trots op en krijg van veel familieleden, vrienden en collega’s complimenten. Alleen mijn schoonzus, met wie ik altijd een heel goede band had, heeft er nooit iets over gezegd. Ze doet haar best om me te negeren en vooral maar niets te zeggen over een leuke, nieuwe jurk, terwijl ze dat voorheen wel altijd deed. Ik weet heus wel dat jaloezie bij haar een rol speelt, maar hoe ga ik hier mee om? Als ik zou zeggen: ‘Je zegt niets over mijn nieuwe jurk’, zou ze dat altijd ontkennen door te zeggen: ‘O, niet gezien dat je iets nieuws aan hebt.’ Ik vind het ook kinderachtig om het zo te benoemen, maar omdat ik voel dat onze band verslapt wil ik er toch graag iets mee, maar wat?

Beste Schoonzus is jaloers,

Negeer het probleem! Misschien hebt u gelijk dat uw schoonzus last van jaloezie heeft, maar dan is dat haar pakkie-an en niet het uwe. U draagt geen verantwoordelijkheid voor haar gevoelens, u kunt daar niets aan doen, en erover praten maakt het alleen maar erger.

Doe alsof er niets aan de hand is en spring over haar stugheid heen. Zoek er niets achter dat uw schoonzus geen complimentjes geeft over uw nieuwe uiterlijk of nieuwe, strakke kleding. U krijgt al complimenten genoeg, u kunt best zonder die van haar. Zo vreselijk belangrijk is uiterlijk nu ook weer niet.

Mensen fluctueren in gewicht. Hun persoonlijkheid verandert niet wezenlijk met vijftien kilo eraf. Trouwens ook niet met vijftien kilo erbij. Het is een onderwerp waarover je betrekkelijk snel bent uitgepraat.

Hoe minder commentaar mensen geven op elkaars uiterlijk, hoe beter. Er moeten andere aspecten dan uiterlijk of kleding hebben gezeten in de verhouding met uw schoonzus, waardoor u het goed met elkaar kon vinden. Misschien had u plezier in bepaalde activiteiten of vond u dezelfde films of series leuk of wisselde u muziek uit of praatte u over huisdieren. Kom uw schoonzus tegemoet en concentreer u op de raakvlakken die u met haar heeft. Door inhoudelijke dingen op de voorgrond te zetten in het contact hoeft uw gewichtsverlies niet langer een steen des aanstoots binnen uw vriendschap te vormen.

