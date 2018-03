'Mijn schoonouders zijn een pinautomaat voor onze kinderen'

Mijn schoonouders zijn schatten van mensen, die graag hun kleinkinderen verwennen. Als we elkaar zien (zo eens per maand), geven ze onze kinderen van vijf en zeven altijd geld of cadeaus. Zij doorkruisen daarmee de financiële opvoeding die wij de kinderen willen meegeven. Onze kinderen krijgen zakgeld. Het idee is dat ze eerst moeten sparen en goed nadenken waar ze hun spaargeld aan willen besteden. Maar omdat oma en opa hen regelmatig een geldbedrag geven van tussen de 10 en 20 euro, met sinterklaas zelfs 100 euro, gaat die vlieger niet op. Mijn man ziet het probleem niet, zo ging het vroeger ook bij hem. Dat is ook te merken aan de manier waarop hij met geld omgaat. Maar ik vind het belangrijk dat kinderen van jongs af aan de waarde van geld leren. Onze kinderen gaan er nu al van uit dat opa en oma hen wel helpen als ze iets willen hebben. Hoe pak ik dit aan?

Beste Grootouders spekken kleinkinderen,

De kinderen zijn te klein voor dat soort bedragen. Die van vijf kan nog niet eens optellen en aftrekken, dus het zegt hem niets. Die van zeven zal intussen wel een beetje kunnen rekenen, maar is nog steeds veel te jong om er zelf op uit te gaan en spullen aan te schaffen, los van het feit dat u niet wilt dat materiële wensen steeds ogenblikkelijk worden vervuld. Omdat geld zo vaak terugkeert als aandachtspunt in de opvoeding, is het belangrijk dat u en uw man op één lijn zitten. Stap 1: bespreek met uw man het (zak)geldbeleid voor uw kinderen en word het eens. Stap 2: voer een serieus gesprek met uw schoonouders, waarin u ze op een vriendelijke manier te verstaan geeft dat het afgelopen moet zijn met de geldschenkingen. Ze mogen de kleinkinderen best af en toe een kleinigheidje geven, zoals stoepkrijt, knikkers of stickers, maar geen grote cadeaus behalve met hun verjaardag, en geld mag al helemaal niet meer. Waarschuw de grootouders dat u al het geld dat ze de kleinkinderen in het vervolg nog toestoppen meteen zult afpakken en teruggeven.

Ik vind het belangrijk dat kinderen van jongs af aan de waarde van geld leren

Tegen de tijd dat de kinderen naar de middelbare school gaan, kunnen grootouders overschakelen op geld in plaats van een cadeau. Maar niet vaker dan met hun verjaardag of met sinterklaas en ook geen buitensporige bedragen. Het is niet de bedoeling dat grootouders optreden als pinautomaat en het is ook niet de bedoeling dat kleinkinderen hun grootouders beschouwen als pinautomaat, waar ze op elk moment geld uit kunnen tappen. Als u de grootouders goed uitlegt wat de achtergronden van uw veto zijn, zullen ze het wel begrijpen en zich erbij neerleggen. Ten slotte zijn het de ouders die de baas zijn over de (financiële) opvoeding van de kinderen, en niet de grootouders.

