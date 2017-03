‘Mijn schoonouders leren mijn babyzoon bidden’

Beste Beatrijs,

Mijn schoonouders zijn christelijk. Mijn man heeft als tiener de kerk achter zich gelaten. Hier waren zijn ouders erg teleurgesteld over, ook over het feit dat we niet in de kerk zijn getrouwd. Ikzelf ben overtuigd atheïst, maar respecteer hun geloof. Wij hebben een zoontje van 10 maanden, en de laatste tijd valt het me op dat ze proberen hem ook te laten bidden voor het eten. Ze zeggen ‘Handjes vouwen!’ tegen hem, iets wat een nuljarige uiteraard niet snapt. Helemaal stuitend vind ik dat ze verwachten dat hij stil is tijdens het bidden. Het is al een paar keer gebeurd dat mijn schoonmoeder ‘Sssst!’ siste naar mijn zoontje voor het gebed toen hij vrolijk aan het brabbelen was. Het irriteert mij vreselijk dat ze op sluwe wijze proberen iets van het geloof bij mijn zoontje erin te rammen. Zij moeten ons toch ook respecteren? Wat is uw advies? Laten rusten of toch laten weten dat ik er niet van gediend ben?

Baby moet meebidden