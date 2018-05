'Mijn schoonmoeder vindt dat we allemaal te dik zijn'

Beste Beatrijs,

Mijn schoonmoeder praat heel vaak negatief over mijn zoon van achttien, haar kleinzoon, dat hij te dik is en zo geen meisje kan krijgen. Ook waar hij bij is. Over ons hele gezin zegt ze dat we dik zijn en nodig moeten afvallen. Normale gespreksstof heeft ze niet met ons. Meestal gaat het over haar eigen dingen. Ze luistert niet, als wij wat willen zeggen, en reageert ook niet. Ik heb er zo genoeg van. Mijn zoon is een lieve, zachtaardige jongen. Hij verdwijnt naar zijn kamer, als ze er is. Zij is erg overheersend en ik durf niet tegen haar in te gaan. Hoe kan ik tegen haar zeggen dat we niet gediend zijn van haar bemoeienis?

Onuitstaanbare oma