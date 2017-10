‘Mijn schoonmoeder is jaloers op mijn salaris’

Beste Beatrijs,

Mijn schoonmoeder blijft informeren naar het honorarium van mij en mijn vriendin (zzp’ers). Uit ergernis heeft mijn vriendin nu maar het bedrag genoemd. Haar moeder is ontstemd dat wij ‘jongelui’ nu al meer verdienen dan zijzelf met veel ervaring. Ze vergeet voor het gemak dat wij bijvoorbeeld ook het dubbele aantal uren werken. Ze komt hier bij vrijwel ieder bezoek op terug. Ik overweeg haar maandelijks een afdruk van onze bankafschriften te doen toekomen. Of ziet u een betere oplossing?

U hoeft uw schoonmoeder helemaal geen informatie te verstrekken over uw inkomen! Ook niet als ze aandringt. Kap die gesprekken af. Zeg dat u geen zin hebt om over geld te praten en begin glashard over een ander onderwerp, de opwarming van de aarde of genderneutrale wc’s. Of pak het ironisch aan. Zeg tegen haar: ‘Ja, wij zwemmen in het geld, elke week champagne, vier keer per jaar vakantie naar de tropen, zie je wel hoe duur ons huis is? Wat een dikke auto we rijden?’ Druk die bemoeienis van haar de kop in! Of vraag haar of ze met u wil ruilen: haar vaste contract met rustig kantoorbaantje tegen uw 80-urige werkweek, geen pensioen, geen doorbetaalde vakantie, geen arbeidsongeschiktheidsverzekering, geen werkloosheidsuitkering, maar wel constante acquisitieplicht.

