'Mijn schoondochter maakt lelijke opmerkingen over mijn zoon'

Mijn zoon woont sinds zes jaar samen met zijn vriendin. Mijn man en ik passen een dag in de week op hun dochtertje van vier. De andere opa en oma doen dat ook, zodat zijn vrouw parttime kan werken. Wij, opa’s en oma’s, doen het graag. Mijn schoondochter is een leuke meid en een lieve moeder. Er is één onaangenaam ding. Ze zegt heel vaak lelijke dingen over of tegen mijn zoon. Als haar moeder erbij is, gaan ze samen los op hem door kleinerende opmerkingen aan zijn adres te maken. Het gaat allemaal zo’n beetje onder de paraplu van grappig en luchtig. Ik kan hier helemaal niet tegen en reageer er niet op. Mijn zoon houdt zich op de vlakte. Van zo’n episode moet ik altijd een paar dagen herstellen. Dan zin ik op allerlei oplossingen, maar ik kom altijd uit op ‘niet mee bemoeien’. Het doet me verdriet. Moet dat nou zo? En kan ik iets doen?

Beste Verbale agressie,

Praat hier eerst over met uw zoon. Onder vier ogen, dus zonder dat zijn vriendin erbij is. Vertel hem wat u is opgevallen (zonder er meteen bij te zeggen hoe vreselijk u dat vindt) en vraag hem wat hij ervan vindt. Mogelijk lacht hij het weg. Zeg dan dat u het wel pijnlijk vindt zowel voor hem als voor uzelf. Peil voorzichtig zijn reactie. Misschien vindt hij het ook vervelend of lijdt hij er zelfs onder. In dat geval moet u hem aanraden om de zaak met zijn vrouw op te nemen. Daaronder kunnen huwelijksproblemen schuilen.

Maar misschien overtuigt uw zoon u ervan dat er niets aan de hand is en dat harde spot en stekeligheid bij de gewone manier van doen van zijn vrouw horen. Dan kunt u ophouden met u ongerust maken. Blijft over uw eigen ongerief. Adresseer dat door niet langer te zwijgen, maar de volgende keer als uw schoondochter zich te buiten gaat rustig tegen haar te zeggen dat ze het vast niet kwaad bedoelt, maar dat u zo’n kritische, afkattende opmerking over hem toch niet leuk vindt om te horen. Als u ervoor uitkomt dat haar vileine uitlatingen over haar man u onaangenaam treffen, zal zij zich mogelijk wat meer inhouden als u in de buurt bent.

