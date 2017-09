Mijn oma laat geregeld merken dat ik het favoriete kleinkind ben. Niet zozeer in giften, als wel in wat ze zegt. Ik snap wel een beetje waarom ze zo doet, want ik ben de enige die mijn grootouders belt en die uit zichzelf op bezoek komt met een bosje bloemen, terwijl ik het verst weg woon. Maar ik voel me ongemakkelijk, als ze negatief over hen praten en heb ook geen zin om telkens de andere kleinkinderen te verdedigen. Hoe kan ik hier het beste mee omgaan?

Beste Favoriet kleinkind,

Een losse opmerking kunt u laten passeren en er zoveel mogelijk overheen praten. Als uw grootouders er te lang over doorgaan of er bij elk bezoek weer op terugkomen, zeg dan dat u best kunt begrijpen dat zij de andere kleinkinderen missen, maar dat u het niet fijn vindt als zij laatdunkend over uw neven en nichten spreken. Suggereer hun dat zij zelf ook weleens contact kunnen opnemen met hun andere kleinkinderen, als ze lang niets van hen gehoord hebben. Spreek, los hiervan, eens af met een of twee van uw nichtjes of neven om gezamenlijk uw grootouders te bezoeken. Een plan om samen te gaan zal voor de kleinkinderen allicht de drempel verlagen om in beweging te komen.

Heeft u vragen over de omgang met buren, collega's, familie, vrienden en kinderen? Stuur ze naar beste@beatrijs.com.

Het archief van deze rubriek is hier te vinden.