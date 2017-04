Niet eerder kreeg ik zo veel en zulke uiteenlopende reacties op een column. Het verraste me dat u mij voornamelijk adviseerde om het geld wél te geven. En het liefst zelfs zonder iets terug te verwachten. U had het ook gedaan, schreef u, soms zelfs meerdere malen. U had er geen boterham minder om gegeten. U had er nooit spijt van gehad. U had er 'doorgeefgeld' van gemaakt; de ontvanger verzocht het bedrag ooit door te geven aan de volgende die het nodig zou hebben. Verschillende mensen boden aan de kosten te delen en mee te betalen. Als de brievenschrijvers representatief zijn voor de gemiddelde Trouw-lezer, behoort u tot een genereuze groep en mijn mensbeeld is er de afgelopen week behoorlijk op vooruit gegaan.

Er was een aantal goede adviezen: onderhandelen met de deurwaarder, dat blijkt inderdaad te kunnen. Inzicht vragen in haar financiële situatie om nog meer schulden en incasso's te voorkomen. Dat maakte me wat moedeloos, maar er is nu in elk geval een overzicht.

Het is de enige droom die uitkwam in een lange, lange reeks te­leur­stel­lin­gen

Zelfredzaamheid Er waren ook slechte ervaringen en mensen die schreven over het belang van zelfredzaamheid. Er was argwaan en de misschien wel terechte vraag waarom iemand met zo weinig geld een auto heeft. Die auto (een klein, roestig ding, maar toch: een kostenpost) is iets wat mij ook dwarszat, tot ik begreep dat het de vervulling is van een grote droom: zelf achter het stuur zitten, iets wat Zohre in haar thuisland nooit gelukt zou zijn. Het is de enige droom die uitkwam in een lange, lange reeks teleurstellingen. Die droom wil ik waarborgen. Ik heb het geld overgemaakt, met het verzoek om mij in termijnen terug te betalen. Ik nam uw advies ter harte en besloot er niets van te verwachten. Best lastig. Vooral toen ik deze week precies wist wanneer ze de vergoeding had gekregen voor de uren die ze met mij aan de voorstelling heeft gewerkt. Ik sprak mezelf toe: Niet direct inloggen op mijn bankrekening nu! Maar dat deed ik wel. Ze had een groot deel teruggestort. Meer dan ik had verwacht. 'Aflossing van de schuld', stond er bij de omschrijving. 'Dank je' en een smiley. Marjolijn van Heemstra is theatermaker en schrijver. Ze onderzoekt hoe ze in de wereld staat sinds ze twee zoons heeft. Reacties naar info@marjolijnvanheemstra.nl Lees ook het artikel over de Afghaanse Zohre Norouzi: Integreren in je eentje

