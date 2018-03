'Mijn man gebruikt ongevraagd mijn mailaccounts'

Mijn man en ik zijn bekend met elkaars wachtwoorden, zodat we in geval van calamiteiten elkaars zaken kunnen beheren. Ik merkte dat hij nu al een paar keer zonder mijn toestemming mijn accounts, onder ander e-mail, heeft gebruikt om bestellingen te doen of andere zaken te regelen. Hij begrijpt niet waarom ik protesteer tegen wat hij ‘normale behulpzaamheid’ noemt. Zelf kom ik nooit aan zijn spullen en ik zit ook niet in zijn wachtwoordprogramma. Ik heb nu mijn wachtwoorden gewijzigd zodat hij nergens meer bij kan. Hij vindt dat overdreven, want wat als ik ze kwijtraak? Is het zo vreemd dat ik niet wil dat hij ongevraagd van mijn accounts gebruikmaakt?

Beste Mijn en dijn,

Dat u en uw man elkaars wachtwoorden kunnen achterhalen is inderdaad handig voor in geval van nood. Dat betekent natuurlijk niet dat hij zich toegang mag verschaffen tot uw accounts en aldaar vrijelijk zijn gang kan gaan. Daarmee schendt hij uw privacy. Het is heel vreemd dat hij dit een normale manier van doen vindt. Daar staat hij dan toch betrekkelijk alleen is, want de meeste mensen houden hun mail- en appverkeer liever privé. Voer er nog eens een serieus gesprek over met hem. Zolang hij niet plechtig belooft om op te houden met gebruikmaken van uw accounts, lijkt het verstandig om uw wachtwoorden en instellingen buiten zijn bereik te houden en ze ergens apart op te slaan.

