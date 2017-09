'Mijn goede vriendin ergerde zich aan mij op vakantie, en dat zegt ze nu pas'

Beste Beatrijs,

Lees verder na de advertentie

Ik ben met een goede vriendin op vakantie geweest, we kennen elkaar al heel lang. Het was heel geslaagd naar mijn idee, ik keek er met genoegen op terug. Tot mijn verbazing komt mijn vriendin nu, twee maanden later, met een opsomming van opgedane ergernissen. Mijn eigenschappen en handelwijze blijken doornen in het oog te zijn geweest. Mijn hang aan de navigatie, de airconditioning in mijn auto, de boodschappen die we deden en de spullen die ik had meegenomen. Dat ik een keer alleen naar een kasteel ging, terwijl zij lag te zonnen (terwijl ze het juist zo leuk had gevonden om dát samen te doen). Dat we te veel in restaurants hadden gegeten, terwijl zij had willen koken.

Ik was stomverbaasd toen ik het allemaal hoorde. Ik heb gezegd dat ik er even over moest nadenken. Maar de vakantie heeft ineens een nare nasmaak. Ik heb mij vaak gelukkig geprezen met een vertrouwde vriendschap als deze, zeker de laatste jaren nu onze echtgenoten overleden zijn. Hebt u een aanbeveling, waarin ik mijzelf niet te kort hoef te doen, maar ook mijn vriendin tegemoet kan komen?

Onverwachts vakantieconflict