'Mijn dochter neemt niet de moeite ons uit te nodigen voor haar verjaardag'

Onze dochter, met wie we een goede relatie hebben, woont sinds enkele maanden samen met haar vriend in de stad waar ze studeren. We zijn daar een keer kort langs geweest om een kast af te leveren. We willen haar zonder schulden laten afstuderen en betalen daarom studie en levensonderhoud. Volgende week is ze jarig. Ik heb geïnformeerd hoe ze dat ging vieren. Haar plan was om die avond vrienden uit te nodigen, maar ze maakte niet duidelijk wat er van ons verwacht wordt. Ik heb haar gevraagd om na te denken over een cadeau, maar ook toen kwam er geen uitnodiging. Ik ervaar het als verdrietig en pijnlijk dat ze blijkbaar niet de moeite wil nemen ons eens uit te nodigen, zelfs niet voor haar verjaardag. Ook toen ze op haar eerste kamer woonde, kwam er geen uitnodiging om eens te komen eten. Toen kwam ze wel vaker thuis en vierde haar verjaardagen nog bij ons. Hoe kunnen we hiermee omgaan?

Beste Teleurgestelde moeder,

Trekt u zich het niet te veel aan. De studententijd is voor uw dochter, een jongvolwassene, een periode om zich los te maken van ouders. Tegelijk is ze nog volop afhankelijk van u: u betaalt haar hele studie en ze hoeft niets te lenen. Uw dochter neemt nog steeds alles van u aan (net als een jong kind eigenlijk) en geeft niets terug. Voor uw dochter zit haar onafhankelijkheid erin dat ze haar eigen leven leidt, eigen vrienden heeft, los van haar ouderlijk huis. Het komt helemaal niet in haar op om haar ouders uit te nodigen voor haar verjaardag! Wat moeten haar ouders tussen allerlei twintigers die ze niet eens kennen?

Dat komt later wel weer in orde. Als uw dochter volwassener wordt en het afgelopen is met de financiële afhankelijkheid, komt er vanzelf meer gelijkwaardigheid tussen ouders en kinderen. Dan worden verjaardagen ook niet meer alleen binnen de eigen generatie gevierd. Ik raad u aan om u niet verongelijkt te voelen, omdat uw dochter u niet voor haar verjaardag heeft gevraagd. Zo belangrijk zijn verjaardagen ook weer niet. In studentenkringen is het vooral aanleiding voor een avondje drinken met vrienden.

Wat u wél kunt doen is haar bellen en uzelf uitnodigen: ‘Papa en ik zouden het leuk vinden om eens bij jullie te komen eten in je nieuwe huis. Zullen we een afspraak maken?’ Aan zo’n afspraak met uw dochter en haar vriend in hun nieuwe huis hebt u veel meer dan aan een studentenfeestje, waar u toch een beetje uit de toon zult vallen.

