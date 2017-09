'Mijn buurman kust me ongevraagd in mijn hals'

Omdat ik een goede verstandhouding heb met zijn vrouw, heb ik haar niet ingelicht. Bovendien vrees ik na opening van zaken een volstrekt verstoorde relatie met en tussen het stel en wellicht een vorm van wraak van zijn kant. Ik ben wanhopig en ik vraag me af hoe nu te handelen: toch mijn buurvrouw inlichten, anders wellicht een gang naar de politie of de lieve vrede bewaren en hopen dat hij ophoudt?

Nooit ben ik op zijn voorstellen ingegaan. De laatste tijd heb ik ook last van handtastelijkheden. Toen ik een paar weken in het buitenland had gezeten, werd ik bij thuiskomst door deze buurman hartstochtelijk begroet met een veel te stevige omhelzing en kussen in mijn hals. Losrukken lukte niet, schreeuwen durfde ik niet. Toen hij me losliet, heb hem zo duidelijk mogelijk in het Frans (Nederlands spreekt hij nauwelijks) te verstaan gegeven dat ik dit absoluut niet wil. Hij reageerde dat zijn gedrag puur vriendschappelijk bedoeld is, uit een goed hart komt en past binnen zijn cultuur. Sindsdien heeft hij zijn omhelzingen meerdere keren in de hal van ons gebouw of op straat herhaald.

Ik ben een single 40-plus vrouw en woon in een appartementencomplex. Naast mij woont een stel, zij Nederlandse, hij Noord-Afrikaans. De buurman maakt al jaren avances: uitnodigingen om mee te gaan naar sportschool, festival of strand - zonder zijn vrouw die een zware baan heeft met onregelmatige werktijden.

Beste Buurman is handtastelijk,

Een buitengewoon onaangename situatie. Slik niet het fabeltje dat er cultuurverschillen ten grondslag liggen aan het gedrag van de buurman. Als die al een rol zouden spelen, zijn de omgangsvormen tussen mannen en vrouwen in de Noord-Afrikaanse cultuur een stuk formeler en afstandelijker dan in Nederland. Vreemde vrouwen (geen familie) aanraken en omhelzen is er al helemaal niet bij.

Dit onwelvoeglijke gedrag en vooral de aanhoudendheid ervan na uw protesten is een keuze van de buurman om u seksueel te intimideren (denk aan de gewoonte onder mannen in sommige landen om vrouwen te betasten in het openbaar vervoer). Het in elk geval niet een spontane uiting van gezelligheidsgevoelens.

U zult zich dus krachtdadiger dan tot nu toe ertegen moeten verzetten. Misschien is het inmiddels tot hem doorgedrongen dat u niets met hem te maken wilt hebben en zal hij afstand houden, maar prepareer een korte boodschap in het Frans voor het geval dat hij u toch weer bespringt. Oefen dit van tevoren hardop voor de spiegel. Zeg luid en duidelijk: ‘Laat me alstublieft met rust, en vooral: raak me nooit meer aan! (altijd vousvoyeren als u met hem spreekt) Ik stel het niet op prijs. Als u me nog één keer aanraakt, zal ik met uw vrouw spreken over uw handtastelijkheden en daarna ga ik linea recta door naar de politie. Ne Me Touche Pas! Jamais Plus!’ Voer uw dreigementen uit, zodra de man over de schreef gaat. Dit zal de burenverhoudingen mogelijk verstoren, maar dat moet dan maar. Wie niet gevoelig is voor de boodschap ‘Afblijven!’ zal dit moeten bezuren.

