‘Mijn broer is dood en vervolgens schrijven mensen negatieve reacties onder dat bericht’

Toetsenbordhelden noemt Maartje Kuperus ze. Mensen die, vaak gehuld in het anonieme, ongefundeerd in het wilde weg roeptoeteren op sociale media. De 41-jarige Kuperus uit Houten werd drie jaar geleden geconfronteerd met het fenomeen. Onder de nieuwsberichten die werden geschreven na het fatale auto-ongeluk van haar broer kwamen die ‘helden’ voorbij. ‘Die *** heeft vast veel te hard gereden’, schreef iemand. Of: ‘Er was vast alcohol in het spel.’

Vandaag lanceerde Slachtofferhulp Nederland een campagne tegen het doelloos kwetsen van slachtoffers en nabestaanden via sociale media. De hulporganisatie hoort steeds vaker verhalen van mensen die vervelende ervaringen op sociale media hebben en trekt daarom aan de bel.

Kuperus voelt zich gesteund door de campagne. Nadat ze er over heeft gelezen besluit ze een persoonlijk bericht op haar facebookpagina te plaatsen. Aan de telefoon doet ze haar verhaal. “Mijn broertje van 36 werd door een bizar ongeluk zomaar uit het leven gerukt, ik had de behoefte om op zoek te gaan naar bevestiging.”

Kuperus vond foto’s van het ongeval, en nieuwsberichten van regionale media, bijvoorbeeld op Facebook. “De snelweg was een tijdje afgesloten geweest waardoor het ongeluk regionaal aandacht kreeg. Het voelde een soort van fijn om te kunnen zien dat het ongeluk echt was gebeurd. Zodat ik het kon afsluiten.”

De reacties waren een stuk minder fijn. “Natuurlijk schrijven de meeste mensen normale dingen, dat ze het verdrietig vinden”, zegt Kuperus. “Maar er zijn dus ook een paar mensen die ongefundeerde negatieve dingen onder zo’n bericht zetten. Mijn boer is overleden en vervolgens vinden mensen daar wat van. Zulke negatieve dingen zeg je in het echt toch ook niet?”

Maartje Kuperus © Eigen foto

Achteraf bleek het ongeluk noodlottig. Iemand met pech liet zijn auto in het donker op de rijbaan staan en vluchtte naar de berm. De broer van Kuperus botste op de stilstaande auto, maar overleefde de klap. Toen hij uitstapte werd hij geraakt door een andere voorbijganger die de auto’s wilde ontwijken.

“Ik was blij dat er geen alcohol of een telefoon in het spel was, en was daarom ook op niemand boos, behalve op het lot”, zegt Kuperus. “Totdat ik de reacties van die toetsenbordhelden las. Er gebeuren zoveel dodelijke ongelukken, het is goed dat hier aandacht voor gevraagd wordt. Als mijn verhaal helpt en een paar mensen de ogen doet openen, dan ben ik al blij.”

Dat laatste is ongeveer de doelstelling van Slachtofferhulp Nederland. “Belangrijk is dat we dit vaker zien gebeuren en daarom roepen we mensen op zich te realiseren wat zo’n kwetsende reactie met iemand persoonlijk doet”, zegt woordvoerder Jytte Reichert. “Bij ons heerst niet de illusie dat we dit fenomeen helemaal gaan uitbannen.”

Dat blijkt al op Twitter. In een filmpje van Slachtofferhulp Nederland doet iemand zijn persoonlijke verhaal. ‘Ongezien de tyfus gewenst. Hij kan ook zijn telefoon uitzetten’, schrijft ene @WitteReus1.

Reichert staat perplex: “Persoonlijk verbaast het me dat er toch weer afschuwelijke reacties komen, dat is onvoorstelbaar. Maar nee, ik word daar niet moedeloos van. Het maakt me strijdbaar en ik denk: laten we hier de schouders onder zetten.”

