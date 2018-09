'Mevrouw de professor' - Nederland moet er nog aan wennen

Daar hadden Merle de Kreuk en Neelke Doorn eigenlijk niet zo bij stilgestaan: dat ze niet alleen hoogleraar zijn, maar óók rolmodel. “Er kwamen vrij veel meiden naar mij toe na mijn benoeming tot hoogleraar. ‘Wat tof dat jij nu hoogleraar kunt worden, terwijl je een gezin hebt en niet verbergt dat je moeder bent’,” zegt De Kreuk. Doorn valt haar bij: zij had dezelfde ervaringen in de collegezaal. “En ook buiten de universiteit. Ik hoorde letterlijk zeggen: ‘O, het kan dus wel’. Dat vind ik schokkend, dat mensen nu nog denken dat je als vrouw geen hoogleraar kunt worden.” De Kreuk: “Of pas op middelbare leeftijd of zo.”

Deze week zijn de colleges weer begonnen, voor Neelke Doorn (45) en Merle de Kreuk (45) het tweede collegejaar dat ze als professor door het leven gaan aan de Technische Universiteit Delft. Doorn als hoogleraar ethiek van waterbeheer, De Kreuk als hoogleraar milieutechnologie.

Ruim een jaar geleden, in juni 2017, werden ze in de hoogste academische functie benoemd. Dat hadden ze te danken aan het Johanna Westerdijkjaar, genoemd naar de vrouw die toen precies honderd jaar geleden de eerste vrouwelijke hoogleraar in Nederland werd. In dat jubileumjaar benoemden universiteiten ruim honderd extra vrouwen in de hoogste wetenschappelijke functie om het aandeel vrouwen in de wetenschap een impuls te ­geven.

Hoe hoger op de academische ladder, des te minder vrouwen er zijn. Zeker aan technische universiteiten zijn mannen ver in de meerderheid. In Delft bijvoorbeeld zijn nu 47 vrouwen hoogleraar, tegen 262 mannen met een toga. Van de studenten zijn er in Delft twee van de drie man.

De twee hoogleraren valt het soms niet eens meer op dat ze tot een minderheid behoren. “Je raakt eraan gewend”, zegt De Kreuk. “Ik kijk weleens om me heen bij een vergadering. En zeker als het echt vakinhoudelijk is, ben ik vaak een van de twee vrouwen of de enige, in een gezelschap van twintig. Niet alleen in een academische omgeving, maar vaak ook bij bedrijven of waterschappen.”

Doorn en De Kreuk zijn expert op het gebied van techniek, water en milieu, een vakgebied waarin de TU Delft wereldleider is. Op de gang hangen waterbouwkundige posters. Op een van de platen staan keurig geordend alle Nederlandse watertorens, op een aantal andere staan onderzoeksprojecten in het buitenland en verderop hangen schema’s waarin het wemelt van de formules.

“Als mensen horen dat ik aan een universiteit werk, hoor ik vaak: ‘Geef je dan onderwijs?’”, zegt Doorn. De Kreuk knikt: “Inderdaad: ‘Sta je voor de klas?’.” Doorn: “Als ze al niet denken dat je een secretariële functie hebt.” Het is niet terecht, benadrukken de twee, maar in de beeldvorming heeft onderzoek meer status dan onderwijs. “Maar buiten mijn kennissenkring om hoor ik zelden: ‘Wat leuk, je werkt op een universiteit, wat voor ­onderzoek doe je?’.” Ze lacht: “Ik krijg ook standaard mails met ‘Geachte heer Doorn’ als aanhef.”

Ook in de weten­schap wordt competitief gedrag meer geaccepteerd van mannen dan van vrouwen Neelke Doorn

Een professor, dat is kennelijk een man. Juist om te zorgen dat zulke reacties tot het verleden gaan behoren, is het heel belangrijk dat vrouwen in de hoogste echelons zichtbaar zijn, vinden de twee. En er zijn meer redenen, denkt Doorn. “Het kan de kwaliteit van het onderzoek verbeteren. Diversiteit is belangrijk, omdat het je in staat stelt om meerdere perspectieven te gebruiken. Maar er is ook een moreel argument. Iedereen met dezelfde capaciteiten moet de kans krijgen om zo ver te komen in de wetenschap. Het kan niet zo zijn dat je moet lijken op de zittende staf.”

De Kreuk: “Uitnodigingen voor bijvoorbeeld wetenschappelijke conferenties gaan vaak via de mensen die de organisator kent, via het old boys network dus. Daarom zijn nieuwe gezichten zo belangrijk, want een old girls network, dat is er nog niet.”